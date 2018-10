BELGIO | SCANDALO CALCIO | 28 ARRESTI

Scandalo in BELGIO per la combine di alcune gare : il tecnico del Club Brugge davanti al giudice : L’indagine sulla combine di alcune gare del campionato belga prosegue: l’allenatore del Club Brugge Ivan Leko è apparso davanti a giudice un giorno dopo essere stato arrestato. Il quarantenne croato è stato uno dei numerosi interrogati della giornata di mercoledì in un’indagine approfondita dell’ufficio del procuratore federale belga. In tutta Europa sono stati effettuati 57 raid di polizia, 44 dei quali in Belgio ...