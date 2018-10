agi

: #Bce L'avviso di Francoforte: niente aiuti extra a Roma se sarà crisi di liquidità #def #manovra | Metro News - stefapak : #Bce L'avviso di Francoforte: niente aiuti extra a Roma se sarà crisi di liquidità #def #manovra | Metro News - Schalflj : #Bce: niente aiuti all'Italia in caso di crisi di liquidità - bardobardi10 : RT @eurodisastro: Quando avevamo la lira lo spread non esisteva, o non gliene fregava niente a nessuno perché moneta era sovrana, e debito… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La Banca centrale europea non potrà venire in soccorso dell'se i suoi governi o il suo settore bancario dovessero essere a rischio di, a meno che il Paese non rientri in un piano di ...