huffingtonpost

: RT @SkyTG24: #UltimOra Fonti #Bce: no eventuali aiuti extra piano salvataggio #canale50 - alex_drastico72 : RT @SkyTG24: #UltimOra Fonti #Bce: no eventuali aiuti extra piano salvataggio #canale50 - Schalflj : #Bce: niente aiuti all'Italia in caso di crisi di liquidità - lucaM1966 : RT @HuffPostItalia: Bce: 'Aiuti all'Italia in caso di crisi di liquidità? Solo con un piano di salvataggio Ue' -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La situazione sui mercati è ancora sotto controllo, ma qualcuno in Europa comincia ad evocare il rischio contagio del ''. Il Fondo monetario internazionale si unisce alle richieste di rispetto delle regole e fonti vicine alla Banca Centrale Europea dicono a Reuters che Francoforte "non potrà soccorrere l'indidi liquidità del governo e delle banche a meno che Roma non entri in undi salvataggio della Ue", sottolineando che "le regole Ue consentono alla Bce di aiutare un Paese soltanto nel quadro di un programma di salvataggio europeo" e che "aggirare tali norme minerebbe la credibilità della stessa Bce". Per ora comunque la strategia della Commissione resta sempre la stessa: convincere il Governo a dare almeno un segnale di buona volontà sulla riduzione del debito.Lo 'strappo'no sul deficit è ...