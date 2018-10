Basket | Europe Cup 2018-2019 | Sassari archivia la pratica Benfica e accede alla fase a

DIRETTA / Benfica Sassari (risultato 92-111) streaming video e tv : risultato finale! (Basket Europe Cup) : DIRETTA Benfica Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:18:00 GMT)

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Sassari in Portogallo per formalizzare la vittoria del preliminare contro il Benfica : Si disputerà domani alle 21:30 il ritorno del secondo turno preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. Forte del +34 dell’andata, la Dinamo vola in Portogallo per rendere matematico l’accesso alla fase a gironi, dove è già presente Varese. Nel primo match al PalaSerradimigni la squadra di Vincenzo Esposito ha lasciato le briciole agli avversari vincendo 100-66. Sugli scudi Rashawn Thomas, autore di 18 punti in ...

Basket - Europe Cup 2018-2019 : comoda vittoria per la Dinamo Sassari che prenota un posto alla fase a gironi : Incontro senza storia quello da poco concluso tra Sassari e Benfica al PalaSerradimigni, ultimo turno preliminare di Europe Cup. Nel match di andata i sardi dimostrano la loro superiorità comandando dall’inizio alla fine e concludono con il risultato di 100-66, che garantisce anche abbondante tranquillità in vista del ritorno in Portogallo. Primo quarto abbastanza equilibrato fino a 4 minuti dal termine, quando, sul risultato di 17-16, la ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a gironi : Inizierà domani alle 20:30 l’avventura in Europe Cup della Dinamo Sassari. La squadra sarda affronterà, in un match di andata e ritorno, i portoghesi del Benfica. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito, subentrato a Zare Markovski, si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione, dove è già presente Varese. La preseason è andata molto bene (10 vittorie e 2 sconfitte) e la compagine italiana cercherà di tramutare la buona ...

