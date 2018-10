Barilla | punta sul Veneto per produzione di grano duro 3

Barilla : punta sul Veneto per produzione di grano duro (2) : (AdnKronos) - Barilla è leader mondiale della pasta: su 3,5 miliardi di fatturato (dati 2017) il 53,9% deriva da pasta, sughi e piatti pronti, con il 45,4% di vendite in Italia. “In Italia acquistiamo oltre 2 milioni di tonnellate di grano duro , di cui 450.000 da contratti di coltivazione. L’Italia

Barilla : punta sul Veneto per produzione di grano duro : Padova, 11 ott. (AdnKronos) - Barilla punta ai territori di Padova e Rovigo per aumentare le produzioni di grano duro di qualità, necessario per fare una pasta di eccellenza pronta ad affrontare i mercati di tutto il mondo. Rovigo è la prima provincia veneta con 9.000 ettari e Padova la terza, con 1