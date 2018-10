Barella | esordio brillante del talento sardo

Cagliari - Barella e Cragno pronti all’esordio in Nazionale : Barella e Cragno sono pronti all’esordio con la maglia della Nazionale: domani a Genova contro l’Ucraina, soprattutto il centrocampista potrebbe scendere in campo almeno a partita in corso, se non da titolare considerando il duplice impegno settimanale. Nonostante abbia già qualche convocazione alle spalle – le prime le ha messe a referto con Ventura – il giovane Cagliaritano non ha ancora avuto modo di assaggiare ...