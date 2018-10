BARCOLANA fa 50 | per la regata a vela un' altra edizione da record

BARCOLANA : superate le 2000 iscrizioni a 3 giorni dalla gara : 'Mentre gli storici soci della SVBG navigano a vela sull'Amerigo Vespucci, vi annuncio che abbiamo ufficialmente raggiunto le 2000 imbarcazioni iscritte, con due giorni d'anticipo rispetto all'anno ...

BARCOLANA 50 : superata quota duemila : ANSA, - TRIESTE, 11 OTT - Le iscrizioni della Barcolana hanno superato quota duemila. Intorno alle 16.30 lo skipper Paolo Zucca con parte dell'equipaggio, Francesca Douglas Flaminio e Giovanni ...

BARCOLANA 2018 : il WWF lancia il progetto #SafeSharks per salvare gli squali nel Mediterraneo : Gli squali sono sopravvissuti alle ere geologiche ma oggi sono a rischio per colpa dell’uomo, soprattutto nel Mediterraneo. Sebbene si conosca ancora poco sulle loro abitudini, una cosa è certa: oltre la metà delle 86 specie che popolano il Mare Nostrum, tra squali, razze e chimere, sono a rischio soprattutto perché catturate nelle reti a strascico o negli attrezzi da pesca utilizzati per la pesca al tonno o al pesce spada. Si calcola che nel ...

Esterno/Giorno si fa in tre per la BARCOLANA 50 : Per celebrare Barcolana 50, la regata storica più affollata al mondo che ha già battuto il record di iscrizioni, Esterno/Giorno si fa in tre e va ad arricchire il programma di eventi per la settimana ...

Un francobollo per la 'BARCOLANA' : ANSA, - ROMA, 27 SET - La 'Barcolana' è la regata velica internazionale con il maggior numero di barche iscritte al mondo: quest'anno si svolgerà domenica 14 ottobre e trasformerà Trieste nella capitale europea della vela. Per la cinquantesima edizione il Ministero dello Sviluppo Economico, competente in campo ...

BARCOLANA - Generali a bordo per altri tre anni : La partnership tra la regata più affollata del mondo e la Compagnia prosegue, il format guarda all'internazionalizzazione. Oltre 400 eventi collaterali, dal 5 ottobre. Il 6 in piazza UNità c'è Bob Sinclar. Un libro per celebrare i 50 anni