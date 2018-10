Barcellona | Segura | ' I tweet di Vidal sono una mancanza di rispetto | ma vuole giocare'

Barcellona - il dg Segura mette in riga Vidal : “abbia rispetto per l’allenatore e per i suoi compagni” : Il direttore generale del club blaugrana ha messo le cose in chiaro circa la situazione relativa a Vidal e Malcom Il mercato estivo, gli obiettivi stagionali e la grana Vidal: sono questi gli argomenti toccati da Pep Segura nel corso di una lunga intervista al Mundo Deportivo. OSCAR DEL POZO / AFP Il direttore generale del Barcellona ha messo le cose in chiaro sulla situazione riguardante il cileno, esprimendo il punto di vista della ...