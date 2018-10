Bancari in territorio positivo nonostante il rialzo dei rendimenti

Si muove in territorio negativo il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 06% - - giornata da dimenticare per Banca Carige : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.053,09, in diminuzione di 107,51 punti rispetto ...

Si muove in territorio negativo il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 10% - - perde molto Banca Carige : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Bancario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 9.486,52, in diminuzione di 105,44 punti ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 36% - - si concentrano gli acquisti su Banca MPS : Teleborsa, - Scambi in positivo per il settore Bancario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 8.864,13 in crescita ...

Si muove in territorio negativo il comparto Bancario a Piazza Affari - -1 - 01% - - in forte calo Banca MPS : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Bancario italiano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.092,68, in diminuzione di 92,34 punti ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 24% - - guizzo positivo per Unicredit : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano, grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.157,19, con un incremento di 124,83 punti ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +1 - 20% - : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.157,19 con un incremento di 121,25 punti ...

