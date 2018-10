Baglio-Piccolo | topi in aumento per presenza rifiuti | Giunta Raggi immobile

Baglio-Piccolo : voto 4 da cittadini per trasporto pubblico e rifiuti : Roma – “I romani danno i voti e bocciano la giunta Raggi con un bel 4 al servizio di trasporto pubblico e alla raccolta dei rifiuti. E se non funzionano servizi essenziali la qualita’ della vita dei romani e’ tutta in salita. La sufficienza invece per gli asili nido e’ un segnale preoccupante di quanto si sta facendo, male, per peggiorare un servizio che era il fiore all’occhiello di Roma, e un giudizio ...

Baglio-Piccolo : Pacetti sbaglia su bonifica Malagrotta : Roma – “Sulla chiusura del Tmb di via Salaria il capogruppo del M5S Giuliano Pacetti, evidentemente a corto di argomenti, si arrampica sugli specchi e tira in ballo la Regione in merito alla bonifica di Malagrotta. Rammentiamo al capogruppo M5S che il sito che ha ospitato la piu’ grande discarica d’Europa, chiuso dall’ex giunta di centrosinistra da quasi 5 anni, deve essere bonificato dal gestore e in suo difetto ...

Baglio-Piccolo : gara deserta sintomo sfiducia aziende verso Ama : Roma – “Ennesima gara flop per Ama. Apprendiamo che l’ultima, per lo smaltimento dei rifiuti dei Tmb e dell’indifferenziato, e’ andata deserta. A questo punto non e’ solo incapacita’ dei vertici della municipalizzata scelti dalla Sindaca, ma e’ piu’ che evidente oggi una sfiducia totale delle aziende nei confronti di Ama”. “Una societa’ che non ha ancora un bilancio, per ...

“Rifattissimo - eri meglio prima”. Claudio Baglioni - la star italiana nel mirino del web. Il cantante di ‘Questo piccolo grande amore’ piace a tutti - ma le accuse per i ritocchini sono tante. Ecco la verità sul suo volto : Claudio Baglioni lo scorso febbraio, alla guida del Festival di Sanremo 2018, ha convinto davvero tutti. Tant’è che i vertici Rai già qualche mese gli hanno dato mandato per l’edizione 2019: sarà ancora l’artista romano a ricoprire il ruolo di direttore artistico della kermesse che si svolge, ogni anno, al Teatro Ariston. Tuttavia, anche lui non è esente da critiche quando appare in pubblico. Il motivo è il suo aspetto. ...

Paola Massari / Chi è l'ex moglie di Claudio Baglioni : cantautrice - ha ispirato "Questo piccolo grande amore" : Chi è Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni e madre di Giovanni, è una cantautrice di successo. Musa del noto cantante, per molti anni lo ha affiancato nel corso della sua...(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Baglio-Piccolo : solidarietà a Montesano - Giunta Raggi non rispetta defunti : Roma – “Solidarieta’ all’attore Enrico Montesano per la profanazione della tomba materna al cimitero del Verano. A denunciarlo lo stesso attore, con la voce spezzata dal dolore e dalla rabbia. Il cimitero del Verano e’ stato dimenticato, quest’amministrazione non ha rispetto per i cittadini, cosi’ come per i defunti”. “Erbacce incolte che coprono e sovrastano le tombe, invasione di zanzare, ...