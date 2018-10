AVELLINO | STRAGE DEL BUS | PM “10 ANNI PER CASTELLUCCI” Tutte le accuse contro l’ad di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 ottobre : AVELLINO come Genova : “Strage per i profitti di Autostrade Spa” : Il processo Avellino, chiesti 10 anni per il n. 1 di Autostrade La requisitoria sui 40 morti del 2013 contro Castellucci e altri dieci dirigenti di Vincenzo Iurillo Abbassare i Toninelli di Marco Travaglio Quando parliamo di Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per insufficienza di prove, dobbiamo confessare un certo disagio. Siamo abituati a sbeffeggiare questo e quello, ma nel suo caso l’impresa risulta inane e ...

Chiesti 10 anni di carcere per i vertici di Autostrade per la strage del bus precipitato dal viadotto ad AVELLINO : Giovanni Castellucci e altri 11 dirigenti e impiegati di Autostrade rischiano la condanna a 10 anni di reclusione per la tragedia del bus precipitato da un viadotto ad Avellino, nella quale morirono 40 persone, il 28 luglio 2013. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e di disastro colposo. Contro di loro anche l'accusa di non aver fatto i controlli dovuti sulla struttura (il viadotto autostradale Acqualonga dell'A16 Napoli-Canosa) e di ...

Strage del bus di AVELLINO - prime richieste di condanna : 12 anni al titolare dell'azienda di trasporti : ... Luigi Buono, il pm Cecilia Annecchini ha chiesto 12 anni di reclusione per Gennaro Lametta, il titolare della 'Mondo Travel' e proprietario del bus, che nell'incidente ha perso il fratello Ciro che ...

AVELLINO - l’«altra» strage in autostrada. I periti : «Sul viadotto bulloni marci» Video : Avellino, il bus precipitato dal viadotto dell’Acqualonga ha fatto 40 vittime: i risultati della perizia commissionata dal Tribunale. Per i periti di Autostrade, a causare l’incidente fu invece un guasto al bus e l’imperizia dell’autista

Strage del bus di AVELLINO - perito accusa Autostrade : barriere usurate - : Il mezzo era precipitato da un viadotto il 28 luglio del 2013, uccidendo 40 persone. Ora una super-perizia, richiesta dal Tribunale irpino, punta il dito contro la società: "Con una manutenzione ...