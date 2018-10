Auto | l' Europa si concede lo sconto sulle emissioni

BRUXELLES - MALANCHINI - LEGA - : CON AutoNOMIA LOMBARDIA AVRA' RUOLO ANCORA PIU' DETERMINANTE IN EUROPA : Credo che il nostro RUOLO, a livello europeo, sia DETERMINANTE per l'importanza politica ed economica della nostra Regione. Portiamo ai tavoli di BRUXELLES una visione di EUROPA rispettosa dei ...

L'Europa vuole meno CO2 e più Auto elettriche - : ... occupazionali e concorrenziali, con un forte impatto su quella fetta di società che fin qui aveva costruito su questi equilibri il proprio modo di stare al mondo. E siccome 'una transizione ...

Europarlamento : entro il 2030 obbligo case Automobilistiche a ridurre emissioni del 30% : Risoluzione approvata oggi a Strasburgo. Industria auto dovrà garantire che il 40% dei propri veicoli sia elettrico o ibrido. Si chiede alla commissione europea di introdurre un sistema di ...

L’Europarlamento e lotta allo smog : giù emissioni delle Auto del 40% nel 2030 : Il progetto di legge: i costruttori dovranno garantire la copertura di quote di mercato con veicoli «green»: se non raggiungeranno l’obiettivo scatteranno multe

Emissioni Auto - costruttori UE : 'Gradualità su taglio CO2. Europarlamento pensi a impatto su occupazione' : BRUXELLES - Gradualità nel passaggio ai veicoli a zero Emissioni. È quanto chiede l'Associazione europea dell'industria dell'automobile , Acea, , che a due giorni dal...

Tensione spread - stop Automatico alla spesa : la carta di Tria con l'Europa : La legge di Bilancio italiana non è all'ordine del giorno della riunione dell'Eurogruppo in programma oggi a Lussemburgo, alla quale seguirà domani quella allargata...

Auto ECOLOGICHE/ Primato dell’Italia in Europa grazie a ibride e gpl : AUTO ECOLOGICHE, Primato dell'Italia in Europa soprattutto grazie alle vetture gpl e ibride. È quanto emerge da un rapporto dell'Associazione nazionale filiera industria AUTOmobilistica(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 10:41:00 GMT)

Ambiente : Italia prima in Europa per mercato delle Auto ecologiche : Il rapporto “L’industria automotive mondiale nel 2017 e trend 2018” realizzato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica, ha rilevato che l’Italia è al primo posto in Europa per i volumi di vendita dei mezzi a Gpl, metano, ibridi o elettrici puri, che hanno rappresentato l’11,7% del mercato nel 2017, in crescita del 24% sui volumi del 2016. Per quanto invece riguarda la quota di mercato, ...

Diesel - 43 milioni di Auto inquinanti in Europa/ L’ibrida pronta a conquistare il mercato : Diesel, ci sono 43 milioni di auto inquinanti in Europa e si tratta di vetture Euro 5 ed Euro 6. Le emissioni di NOx sotto accusa. L'ibrido può conquistare il mercato(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:43:00 GMT)

FCA festeggia i numeri sulle vendite di Auto in Europa : Ottimo avvio di giornata per le azioni FCA , al momento best performer tra le blue chip di Piazza Affari con un rialzo di quasi 2 punti percentuali. La big italo-statunitense beneficia dei dati sulle ...

Auto : fiammata d'agosto per immatricolazioni in Europa - +29 - 8% - . Csp avverte : 'Non è un vero boom - ma effetto WLTP' : fiammata d'agosto per il mercato europeo dell'Auto . Stando ai dati snocciolati dall' Acea , l'associazione dei costruttori di Auto europei, ad agosto sono state immatricolate nell'Unione europea+Efta ...

Estate bollente per il mercato dell'Auto in Europa : Estate più che positiva per il mercato dell'auto in Europa. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto, ACEA,, ad agosto le immatricolazioni nella UE, EU 28, sono balzate ...