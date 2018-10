romadailynews

: Aurigemma: Roma nel caos totale, diciamo basta: Roma – “A Roma, la situazione e’ davvero al… - romadailynews : Aurigemma: Roma nel caos totale, diciamo basta: Roma – “A Roma, la situazione e’ davvero al… - EpI_Roma : RT @FioriMarcello: #PIATTAFORMAFUTURO Parliamo di tutela della salute, medicina del territorio, digitalizzazione sanitaria! Grazie a Stefan… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)– “A, la situazione e’ davvero al limite. I disagi sono sotto gli occhi di tutti. Sonote due gocce d’acqua per paralizzare la citta’, con il traffico in tilt. Tant’e’ che le auto, i mezzi pubblici sono imbottigliati nel; anche i taxi stanno incontrando grandi difficolta’ visto che non ci sono controlli, in particolar modo nei pressi degli incroci stradali, con la viabilita’ congestionata. Per non pensare poi alle problematiche relative alla sicurezza stradale, che riguardano sia gli automobilisti che i pedoni: ora la questione sicurezza tocca anche le linee A e B della metro, dopo le dichiarazioni dell’ex manager diMetropolitane Cialdini, che ha affermato che le due tratte non sono in regola con le normative antincendio”. “Per non parlare poi degli altri settori, dove regna la confusione ...