Auguri di Ronaldo a Nazionale Portogallo

Pelè “si scomoda” per Cristiano Ronaldo - gli Auguri a CR7 all’esordio in Serie A svelano un retroscena clamoroso : Pelè ed i suoi personali auguri social a Cristiano Ronaldo per il suo esordio in Serie A, il brasiliano svela un retroscena rimasto inedito legato alla sua carriera ed alla Juventus “Buona fortuna Cristiano per la tua prima partita con la Juve. Se le cose fossero andate diversamente forse anch’io avrei giocato per la Vecchia Signora. Una volta a cena, nel 1961, il proprietario della Fiat offrì al presidente del Santos un ...