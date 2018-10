Auditorium | presentata oggi la 13a edizione di Lezioni di Storia “Il carattere degli

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “Qual è ildi un popolo? La sua: tutta la suae nient’altro che la sua”. Da questa riflessione di Benedetto Croce è nata l’idea del nuovo ciclo didi, Ilitaliani che avrà inizio domenica 18 novembre all’Parco della Musica di Roma, come sempre alle 11.00 in Sala Sinopoli. Il tema sarà articolato attraverso l’analisi e il racconto di 9 figure storiche che hanno contribuito a formare ilitaliani, così come è percepito da noi stessi e da chi ci guarda dall’estero. Un’analisi che potrà riservare qualche sorpresa, smentendo quei tratti dell’italianità che ci possono apparire come ovvi e ovvi non sono. Chiara Mercuri aprirà il ciclo domenica 18 novembre con una lezione su Dante Alighieri e l’esilio. Il distacco, la lontananza, il risentimento come motore della sua creatività. A seguire Maria ...