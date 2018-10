Audi R8 - Il prototipo del restyling al Nürburgring

quattroruote

(Di giovedì 11 ottobre 2018) UndellaR8è stato fotografato aldurante una serie di coll. Gli avvistamenti della sportiva si stanno facendo sempre più frequenti, segno che il suo debutto potrebbe essere ormai imminente.La Plus con l'ala in coda. Quella delle immagini è una R8 coupé che appartiene probabilmente a uno degli allestimenti più sportivi: l'indizio viene dalla presenza dell'alettone posteriore fisso, praticamente identico a quello della attuale R8 Plus. Tutto il resto è invece nuovo: paraurti, mascherina, gruppi ottici e diffusore posteriore sono stati ridisegnati, mentre sono tornati i grandi terminali di scarico tondeggianti che in precedenza erano stati sostituiti da elementi più piccoli e squadrati. Non è escluso che l'stia pensando di riportare in gamma anche la versione GT della R8, lanciata solo sulla prima generazione della sportiva e ...