Audi e-tron - Sugli sterrati della Namibia con la Suv elettrica

Formula E - L'Audi svela la nuova e-tron FE05 : L'Audi Sport ha svelato oggi la monoposto e la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Formula E, in partenza a dicembre dall'Arabia Saudita. Tolti i veli alla e-tron FE05 , sono stati ...

Arabia SAudita : nuovo visto elettronico per stranieri in vista prima gara Formula E : Il nuovo sistema di visti è parte del piano Vision 2030, che mira a diversificare l'economia e ridurre la dipendenza dal settore petrolifero. In occasione dell'Ad Diriyah E-Prix per la prima volta i ...

Audi A6 Avant - Al volante della 40 TDI s tronic S line : Contagiata dalle tecnologie portate alla ribalta dalle consanguinee più recenti di taglia XL ed ennesimo elemento dellelettrificazione di casa Audi, la nuova A6 Avant quando è piazzata sulla strada è ancora più snella e filante di quanto suggeriscano le fotografie. Noi l'abbiamo guidata nella versione entry-level: la 40 TDI. Carattere energico. Decifrando quanto cela la denominazione imposta dal nuovo corso intrapreso dallAudi, è spinta dal ...

Audi e-tron : ecologica e senza specchietti! : La cosa che balza subito all'occhio di un appassionato è che sull'Audi e-tron non ci sono specchietti retrovisori. Sono sostituiti dalle telecamere che rimandano le immagini su due display Oled da 7 ...

Audi e-tron 2018 - la prima elettrica della Casa tedesca è un SUV da 408 cv : Audi e-tron è la risposta della Casa di Ingolstadt alle rivali Jaguar I-Pace, Tesla Model X e Mercedes EQC. A pochi giorni infatti dalla presentazione del primo SUV elettrico della Casa della Stella, il panorama dei "ruote alte" full electric si arricchisce di una nuova pretendente al trono. Se da un lato quindi il mercato dei SUV si arricchisce (o arricchirà) di modelli esclusivi come Lamborghini Urus e Ferrari Purosangue, l'altra faccia della ...

Audi e-tron - svelato il Suv elettrico da 400 Cv e 400 km di autonomia : Se pochi giorni fa Mercedes ha tolto i veli alla EQC , primo Suv elettrico del marchio, ora Audi risponde con la sua e-tron, sempre in formato Sport Utility, sempre a zero emissioni. Sul mercato ...

Audi e-Tron - svelati a S.Francisco il suv a batteria e la strategia “elettrica” degli Anelli : Nella sfrenata corsa all’elettrico, non poteva farsi attendere ancora la risposta di Audi a Bmw e Mercedes, che hanno presentato e annunciato rispettivamente i modelli Vision iNEXT e EQC. La casa dei Quattro Anelli schiera dunque e-Tron, fresca di debutto a San Francisco, una location di certo più convenzionale rispetto a un Boeing 777F targato Lufthansa, come invece aveva scelto Bmw. “Audi e-Tron segna un capitolo fondamentale nella ...

Audi e-tron - com’è la prima elettrica della casa tedesca : Audi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronIl 2018 sarà ricordato come l’anno in cui l’automobile diventò (davvero) elettrica. Tra i big, a presentare la propria visione e proposta, non poteva mancare Audi. Lo ha fatto a San Francisco, città simbolo dell’impegno eco-sostenibilie americano, nonché rappresentante del primo mercato potenziale dei quattro anelli. Alle 9 ora locale del 17 Settembre nel Tech Park ...

Audi e-tron - La svolta epocale dopo il dieselgate : Che cosa può esserci di meglio di presentare in California, davanti a tutto il mondo, il proprio primo modello elettrico di serie? Poco, crediamo. Con la e-tron, possiamo confermare che Audi ha centrato l'obiettivo di marcare una svolta epocale. Un po' perché in questa parte degli Stati Uniti la sensibilità per la mobilità elettrica e sostenibile è molto più spiccata che altrove. E quindi non si predica nel deserto. Ma anche perché l'Audi ha ...

Audi e-tron : la clamorosa svolta elettrica firmata dalla Casa dei Quattro anelli [FOTO] : Il primo SUV 100% elettrico di Audi vanta 408 CV di potenza e 664 Nm di coppia che si traducono in uno scatto da 0 a 100km/h in 5,7 secondi Audi e-tron è il primo modello di serie totalmente elettrico del Marchio dei Quattro anelli. A San Francisco, la Casa di Ingolstadt presenta un SUV sportivo, ideale per soddisfare ogni esigenza di mobilità. I due motori elettrici erogano fino a 408 CV e, in abbinamento alla trazione integrale ...

Audi e-tron - Un concentrato di tecnologia per la nuova elettrica : La nuova Audi e-tron è un vero concentrato di tecnologie. E quanto lavoro ci sia dietro a questo modello "storico" per la Casa di Ingolstadt, lo abbiamo potuto vedere e toccare con mano nei vari workshop tecnici cui abbiamo assistito durante la presentazione mondiale di San Francisco. Motori by Audi. Partendo dal cuore elettrico della e-tron, le unità sono due, una per asse, con la posteriore più lunga e potente. Ogni gruppo è ...