Atterraggio di emergenza per la Soyuz MS-10

Fallisce il lancio della capsula Soyuz verso la Stazione Spaziale : Atterraggio d’emergenza in Kazakistan : E’ fallito il lancio della navetta russa Soyuz che doveva trasportare il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague verso la Stazione Spaziale Internazionale: a pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Disposte immediatamente le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakistan e che sono in buone condizioni. La navetta Soyuz è atterrata a ...

Soyuz - fallisce lancio della navetta spaziale : i due astronauti costretti all’Atterraggio d’emergenza. Stanno bene : È fallito il lancio della navetta russa Soyuz che portava alla Stazione spaziale Internazionale il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague. A pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori poco dopo il decollo da Baikonur. Subito sono state disposte le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakhstan e che, ha dichiarato la Nasa, sono in buone condizioni. Poco ...

