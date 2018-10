ATP Shanghai 2018 | Federer ai quarti | Bautista battuto 6-3 | 2-6 | 6-4

ATP Shanghai – Federer vince ma non convince : che fatica contro Bautista - staccato il pass per i quarti : Federer in difficoltà al torneo Atp di Shanghai: lo svizzero riesce comunque a battere Bautista Agut e volare ai quarti di finale del torneo cinese Federer continua a vincere, seppur senza troppa soddisfazione, al torneo Atp di Shanghai. Il tennista svizzero ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo cinese, ma non senza faticare. Dopo la sfida di ieri contro Medvedev, Federer ha sfidato oggi un tostissimo Bautista Agut, che ha ...

ATP Shanghai – Nishikori - che fatica contro Querrey! Il giapponese vince un duro tie-break e accede ai quarti : Kei Nishikori stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista nipponico supera l’americano Sam Querrey in due set Kei Nishikori accede ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista giapponese, attualmente numero 12 del ranking mondiale maschile, è riuscito a superare Sam Querrey, sudandosi però il passaggio del turno. Particolarmente duro il primo set, nel quale Nishikori è riuscito ad imporsi soltanto al ...

ATP Shanghai – Anderson vince la battaglia contro Tsitsipas : il greco si arrende al tie-break del secondo set : Kevin Anderson esce vincitore dal duro ottavo di finale dell’ATP di Shanghai contro Tsitsipas: il tennista sudafricano si impone in 2 set Match davvero combattuto e divertente quello degli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai fra Kevin Anderson e Stefanos Tsitsipas. A staccare il pass per i quarti del torneo cinese è stato il tennista sudafricano, capace di imporsi sul giovane greco dopo 1 ora e 41 minuti, in due set vinti con il ...

ATP Shanghai - Cecchinato fuori agli ottavi : vince Djokovic : ROMA - Finisce il sogno di Marco Cecchinato allo Shanghai Masters penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in corso sul cemento della metropoli cinese. ...

ATP Shanghai – Zverev in scioltezza su De Minaur : il tedesco vola ai quarti di finale : Alexander Zverev accede in scioltezza ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista tedesco si impone in 2 set Alexander Zverev accede ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai con relativa semplicità. Il tennista tedesco, attualmente numero 5 della classifica mondiale maschile, ha superato un altro giovane talento, Alex De Minaur (n°33 del ranking) in due semplici set, conclusi con il punteggio di 1-6 / 4-6.L'articolo ATP Shanghai ...

ATP Shanghai - Zverev ed Edmund ai quarti di finale : Shanghai, CINA, - Alexander Zverev ai quarti di finale del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, in svolgimento sui campi in ...

ATP Shanghai – Niente bis per Cecchinato : Djokovic si prende la rivincita dopo il ko al Roland Garros : Marco Cecchinato eliminato agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai da Novak Djokovic: il tennista serbo si ‘vendica’ della sconfitta subita al Roland Garros Niente da fare per Marco Cecchinato, il bis di successi su Novak Djokovic non arriva. Tutti hanno ancora impressa nella mente la vittoria sul tennista di Belgrado al Roland Garros, la svolta della carriera del tennista siciliano, ma questa volta, sul cemento di Shanghai, la musica è ...

ATP Shanghai 2018 : Federer soffre ma vola agli ottavi - Medvedev ko in tre set : Federer-Medvedev, la cronaca del match Roger parte forte e strappa il servizio all'avversario nel game di apertura, sfruttando i tanti errori di Medvedev. Il russo però non perde la bussola e già al ...

ATP Shanghai – Federer agli ottavi : Medvedev lotta - ma cede al terzo set : Roger Federer fatica ma conquista la vittoria nella sua prima sfida nel torneo Atp Shanghai: lo svizzero agli ottavi di finale Sono serviti tre set a Roger Federer per staccare il pass per gli ottavi di finale del torneo Atp di Shanghai. Il tennista svizzero ha sfidato, questo pomeriggio, il 22enne russo Medvedev, che è riuscito a dargli filo da torcere. Federer, dopo un inizio super ed un primo set portato a casa per 6-4, ha dovuto cedere ...

