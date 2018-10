Atac | A settembre ricavi per oltre 22 MLN da titoli di viaggio

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Roma – “Prosegue anche ail trend positivo delle vendite didiha chiuso il mese conper22,4 milioni di euro, l’1,2% in piu’ rispetto a2017. Al risultato hanno contribuito l’andamento deida abbonamenti annuali, in aumento del 4,3% rispetto a2017, e deituristici (24h, 48H, 72H), cresciuti del 5,3%, che confermano la performance soddisfacente del 2018. Dall’inizio dell’anno, infatti, iprovenienti da questisono aumentati del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, superando i 18 milioni di euro”. Cosi’ in un comunicato l’azienda dei trasporti di Roma. “Nel primi nove mesi dell’anno, complessivamente, idadihanno superato i 199 milioni di euro, migliorando le previsioni di budget dello 0,8% e ...