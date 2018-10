Assicurazioni Generali | Viking Global Investors aumenta le vendite

Assicurazioni - Generali punta all'insurtech : la via alla rc per la driverless car : Le Generali studiano la strategia per scrivere il futuro delle Assicurazioni : analisi dei big data, prevenzione connessa e occhio alle auto a guida autonoma

Assicurazioni - Generali punta all’insurtech : la via alla rc per la driverless car : Il nuovo grattacielo delle Generali a Milano (foto: Claudio Furlan/La Presse) Anche le Assicurazioni stanno facendo i conti con tecnologie come internet delle cose, big data, mobile. Sia internamente, dove diventano leva di miglioramento operativo, sia arricchendo l’offerta e l’esperienza del cliente. La strategia di Generali va in questa direzione: allargare lo spettro di azione della compagnia assicurativa triestina. “Stiamo ...