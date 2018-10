Assassin' s Creed Rebellion è in arrivo su dispositivi mobile a novembre

Assassin’s Creed Rebellion arriva il 21 novembre : Ubisoft annuncia l’apertura delle registrazioni per Assassin’s Creed Rebellion, un nuovo gioco di ruolo e strategia free-to-play per dispositivi mobili, ambientato nel celebre universo di Assassin’s Creed. Assassin’s Creed Rebellion sarà disponibile dal 21 novembre 2018 per dispositivi iOS e Android, rispettivamente su App Store e Google Play. Assassin’s Creed Rebellion: Disponibile dal 21 novembre su ...

Amazon Gaming Week abbassa il prezzo FIFA 19 e Assassin’s Creed Odyssey - offerte dell’11 ottobre : Amazon Gaming Week continua fino al 14 ottobre e per oggi, giovedì 11 ottobre, ha lanciato delle nuove offerte molto interessanti. Nel corso di questa settimana infatti Amazon sta proponendo una lista di videogiochi in promozione che interessa diversi titoli come Super Mario Odyssey, Rainbow Six Siege e GTA 5. Anche il prezzo FIFA 19 è più basso rispetto al passato, ma non aspettatevi enormi sconti su questo titolo. In occasione dell’Amazon ...

Assassin's Creed Odyssey ha registrato vendite superiori agli altri titoli della saga : Dopo i notevoli risultati di Assassin's Creed Origins, era ormai chiaro di come la saga avesse bisogno di svecchiarsi e rinnovarsi in maniera intelligente. Con Assassin's Creed Odyssey (che ricordiamo è disponibile da circa una settimana) Ubisoft ha portato a casa risultati ancora maggiori, come testimoniano le vendite.Come ricorda Gamingbolt, Ubisoft ha annunciato oggi che le vendite di Odyssey sono state altissime al lancio ed è stato segnato ...

Guadagnare Soldi E Dracme Facilmente In Assassin’s Creed Odyssey : Come fare Soldi Facilmente in Assassin’s Creed Odyssey. Guadagnare velocemente tanti Soldi e Dracme in Assassin’s Creed Odyssey. Soldi facili e veloci nel gioco Soldi facili e veloci in Assassin’s Creed Odyssey Hai comprato Assassin’s Creed Odyssey e stai cercando un modo per fare Soldi Facilmente e velocemente? Vuoi ottenere un sacco di Soldi e Dracme in Assassin’s Creed Odyssey? […]

Assassin's Creed Odyssey : i giocatori utilizzano i trucchi per aggirare l'utilizzo del famigerato boost di XP : Qualche giorno fa ha fatto scalpore la notizia relativa al boost di XP che Assassin's Creed Odyssey mette a disposizione dei giocatori per evitargli di dover livellare attraverso un buon numero di missioni secondarie.Le accuse dei fan di questi giorni si concentrano sul fatto che il gioco invogli a spendere i 10€ del prezzo del boost per non rimanere incastrati in una moltitudine di attività opzionali, necessariamente richieste per ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come risolvere gli indovinelli della Sfinge : Se avete trovato la Città di Atlantide in Assassin’s Creed Odyssey, avrete sicuramente a disposizione le 4 missioni da portare a termine per chiudere l’accesso alla Città Acquatica, ogni frammento è localizzato in una regione differente e per impadronirvene dovrete sconfiggere Medusa, Il Minotauro, Il Ciclope e la Sfinge, quest’ultima in astuzia e non combattimento. Come risolvere gli indovinelli della ...

Ubisoft svela i primi dettagli sui miglioramenti tecnici di Assassin's Creed 3 Remastered : Come probabilmente saprete, poco tempo fa Ubisoft ha annunciato la versione rimasterizzata di Assassin's Creed 3 e, ora, ha rivelato i primi dettagli ufficiali per il gioco. Stando a quanto riportato da DSOGaming, questa versione rimasterizzata viene fornita con un nuovo sistema di rendering per illuminazione, nuovi modelli per i personaggi, nuove texture ad alta risoluzione e una folla più densa.Ma non solo, Ubisoft ha confermato il supporto ...

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare l’Arena e Come ottenere l’Armatura di Achille : Esplorando l’Antica Grecia di Assassin’s Creed Odyssey durante la Live di 12h circa su Twitch nella giornata di ieri, ci siamo imbattuti nell’Arena, ed oggi vi sveleremo Dove trovarla e Come ottenere l’Armatura di Achille. Dove trovare l’arena in Assassin’s Creed Odyssey per ottenere l’Armatura di Achille L’Arena non è solo il luogo ideale per mettere alla prova le vostre ...

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare il Ciclope : Dopo avervi svelato l’ubicazione di Medusa e del Minotauro in Assassin’s Creed Odyssey, vogliamo concludere la trilogia di Boss con il Ciclope, Dove si trova e come sconfiggerlo? Scopriamolo insieme. Dove trovare il Ciclope in Assassin’s Creed Odyssey Per confrontarvi contro il Ciclope, prima di tutto è importante equipaggiarsi a Dovere e livellare, quindi assicuratevi di raggiungere almeno il ...

Assassin’s Creed Odyssey : Dove trovare il Minotauro : In Asassin’s Creed Origins abbiamo affrontato le divinità dell’Antico Egitto, in Odyssey dovremo vedercela con Medusa, il Minotauro, il Ciclope e molti altri. Nella guida che segue vi riportiamo Dove trovare il secondo Boss da sconfiggere, ossia “Il Minotauro“. Dove trovare il Minotauro in Assassin’s Creed Odyssey Come per Medusa si tratta di un’attività end game, in quanto il ...

Assassin’s Creed Odyssey : Come respirare all’infinito sott’acqua : Assassin’s Creed Odyssey ha davvero molto da offrire, sono numerosi i segreti da scoprire, le attività da completare ma sopratutto gli equipaggiamenti da sbloccare. Se vi state cimentando nell’ultimo capolavoro firmato Ubisoft, avrete sicuramente notato che non è possibile esplorare i fondali marini all’infinito, bisogna tornare di continuo in superficie per prendere ossigeno. A seguire vi riportiamo una ...

Un video ripercorre la timeline della serie Assassin's Creed : Dopo l'arrivo dell'ultimo Assassin's Creed Odyssey, il canale YouTube The Leaderboard ha deciso di condividere un interessante video che ripercorre la timeline della famosa serie.Il filmato, riportato da Comicbook, inizia proprio dal recente Odyssey per poi passare a Origins. Si arriva all'amata trilogia di Ezio Auditore (Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations) proseguendo per Black Flag, Assassin's ...