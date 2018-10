Asia Argento su Weinstein | ' E' un sociopatico | fa paura'

Asia Argento crolla : "Non ho più la forza di combattere - i giorni sembrano interminabili" : Passata dall’essere una delle paladine del movimento #metoo al ruolo di accusata per presunte molestie dall’attore Jimmy...

X Factor 2018 Bootcamp di Asia Argento e Mara Maionchi - i talenti che passano il turno : X Factor 2018 Bootcamp Asia AEGENTO E Mara Maionchi. Giovedì 11 ottobre è andata in onda la quinta puntata di X Factor 12 tutta dedicata alla fase di selezione dei Bootcamp. Vediamo in dettaglio cos’è successo durante la serata su Sky Uno e quali talenti hanno passato il turno conquistando un posto agli Home Visit. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 Bootcamp di Asia Argento e Mara Maionchi Nella prima puntata di ...

X Factor 12 - bootcamp 11 ottobre 2018 : Mara Maionchi e Asia Argento scelgono chi portare agli home visit : Stasera, giovedì 11 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda il secondo appuntamento dedicato ai bootcamp, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage.TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging a partire dalle 21:10. X Factor 12 | Anticipazioni puntata 11 ottobre 2018 Dopo Fedez e Manuel Agnelli, sarà il turno di Mara Maionchi e Asia Argento pronte a scegliere chi saranno i 5 concorrenti più talentuosi ad accedere alla ...

Asia Argento - con il suo “amico ritrovato” Elias Franco in giro per Firenze. Secondo Oggi tra lei e il 29enne ci sarebbe più di un’amicizia : Asia Argento ha un nuovo amore? Lei lo definisce solo un amico ma il settimanale Oggi sostiene che tra i due ci sia qualcosa di più. Lui si chiama Elias Franco, ha 29 anni ed è un artista newyorkese di origini portoricane. Il settimanale mostra delle foto della coppia a passeggio per Firenze, mano nella mano. Asia è stata ormai ufficialmente esclusa da XFactor nonostante il pubblico italiano la trovasse perfetta per il ruolo. Intanto, ...

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Diretta - Gruppi e Under Uomini : i BowLand otterranno una sedia? Asia Argento... : X FACTOR 2018, seconda puntata di BOOTCAMP in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:57:00 GMT)

GF Vip : arriva Asia Argento? La verità dell’attrice su Twitter : Asia Argento entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? Da qualche giorno circolava l’indiscrezione secondo cui l’attrice italiana avrebbe fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ad accendere il gossip era stato, inconsapevolmente, uno dei concorrenti del reality. Durante una chiacchierata con Enrico Silvestrin, Ivan Cattaneo aveva svelato di essere a conoscenza del nome di un noto personaggio pubblico che ...

Asia Argento - nuovo compagno? Dopo gli scandali - paparazzata con ‘lui’ : Non è certo un periodo facile per Asia Argento, visto lo scandalo molestie che l’ha travolta, costringendola ad abbandonare X Factor, il talent show di Sky Uno. A proposito: i vertici Sky hanno deciso di assegnare il posto a Lodo Guenzi, leader de “Lo Stato Sociale”. Una decisone ha scatenato il popolo del web che da una parte rivoleva Asia nel programma e dall’altra contestava a Guenzi le sue precedenti posizioni contro i talent. Ma ...

Asia Argento ed Elias Franco/ A Firenze l’ex giudice di X Factor ritrova il sorriso : solo amici? (Foto) : Dopo avere confermato che Asia Argento non tornerà ad X Factor 12, l'ex giudice del programma si è presa una pausa, eccola paparazzata con l'amico Elias Franco.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:04:00 GMT)

Asia Argento/ L'attrice per la prima volta alle prese con i BootCamp (X Factor 2018) : Questa sera Asia Argento, nella seconda parte dei BootCamp di X Factor 2018, sceglierà i 5 concorrenti della sua categoria da portare agli Home Visit.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:25:00 GMT)

X Factor 2018 - BootCamp/ Diretta : Gruppi e Under Uomini di Mara Maionchi e Asia Argento : X Factor 2018, seconda puntata di BootCamp in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Asia Argento entra nella casa? Le parole dell'attrice : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Marco Cucolo esprime le sue preoccupazione sulla permanenza di Lory Del Santo nella Casa in un'intervista a Nuovo Tv(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Asia Argento al GF Vip 3? L'attrice smentisce su Twitter : "È uno scherzo?" : Chi non aspettava altro che vedere Asia Argento nella casa del Grande Fratello Vip dovrà rinunciare al proprio sogno. L'attrice non varcherà la Porta Rossa della casa più spiata d'Italia.Ricordate? Nella notte abbiamo riportato la succosa indiscrezione lanciata da Ivan Cattaneo: il cantante - recluso nella casa - aveva dato praticamente per certo l'ingresso dell'ex giudice di X Factor, da mesi al centro delle polemiche per le presunte ...

Verissimo anticipazioni : Asia Argento ospite dalla Toffanin : Asia Argento ospite a Verissimo da Silvia Toffanin Sabato prossimo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E poco fa è stata trasmessa su Canale 5 la pubblicità in cui gli spettatori da casa sono stati messi a conoscenza che Silvia Toffanin intervisterà in anteprima e in esclusiva nientepopodimeno che la ex giurata di X Factor Asia Argento. Come molti sapranno la popolare attrice è finita nell’occhio del ciclone in questi ultimi mesi ...

Luca Giurato : "Asia Argento ha ragione. Weinstein? Mascalzone che approfitta del suo potere" : Luca Giurato è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da GianLuca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.prosegui la letturaLuca Giurato: "Asia Argento ha ragione. Weinstein? Mascalzone che approfitta del suo potere" pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 10:49.