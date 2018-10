romadailynews

: Asd #Judo #Frascati (hip hop), quasi tutto pronto per lo spettacolo teatrale a Capocroce… - romadailynews : Asd #Judo #Frascati (hip hop), quasi tutto pronto per lo spettacolo teatrale a Capocroce… - oslaz : Asd Judo Frascati (hip hop), quasi tutto pronto per lo spettacolo teatrale a Capocroce del 21 ottobre… - oslaz : Asd Judo Frascati (hip hop), quasi tutto pronto per lo spettacolo teatrale a Capocroce del 21 ottobre… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Roma – Il settore hip hop dell’Asdsta ultimando la preparazione per mettere in scena lo“The five elements” in programma per domenica 21 ottobre alle ore 18 presso il teatro di. I ballerini guidati dal responsabile David Coni stanno lavorando intensamente per curare gli ultimi dettagli: «Siamo totalmente concentrati sulla preparazione di questo evento – conferma Coni – L’emozione è indescrivibile, ma non c’è e non ci deve essere alcuna forma di preoccupazione. Sarà unoa tutti gli effetti sul tema dei cinque elementi della natura con l’introduzione di un elemento a sorpresa». Il settore hip hop ha regalato un piccolo “assaggio” dellonell’ambito del saggio di fine giugno, segno che il gruppo sta lavorando da tempo su questa esibizione. Una piccola presentazione, inoltre, è stata fatta nel corso della recente “Festa ...