Ascolti tv giovedì 11 ottobre 2018 : Per un problema tecnico di Auditel, i dati d’ascolto saranno pubblicati dopo le 13.00. Prime Time Su Rai 1 Non dirlo al mio capo 2 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Pechino Express - Viaggio in Africa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Era mio padre ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Polonia - Portogallo, UEFA Nations League, ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018 : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non dirlo al mio Capo 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Big Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Era mio Padre ha ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs Pechino Express vs Big Show | Dati Auditel 11 ottobre 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, 11 ottobre 2018, chi ha vinto la prima serata? A trionfare è stata l’ammiraglia Rai con la nuova puntata di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, o la partita di Uefa Nations League su Canale 5, ovvero l’ammiraglia avversaria? Ad andare in onda vi erano anche altri programmi molto apprezzati dal pubblico come: Pechino Express 2018, Big Show e Piazzapulita. ...

Ascolti tv 10 ottobre - la Nazionale è regina degli Ascolti con quasi 6 milioni di spettatori : L’amichevole tra selezioni nazionali di calcio Italia-Ucraina, andata in onda su Rai1 in prime-time, ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 5.853.000 telespettatori e uno share del 23,19%. La sfida del preserale tra Canale 5 e Rai1 se la aggiudica la rete ammiraglia Rai con Caduta libera, che totalizza più di 4.000.000 di spettatori. Nel complesso, però, meglio Mediaset lungo la seconda serata. ascolti tv 10 ...

Ascolti TV | Mercoledì 10 ottobre 2018. La Nazionale al 23.2%. Poveri ma Ricchi 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.3% - Le Iene 10.1% : Italia-Ucraina (da Facebook) Su Rai1 l’amichevole Italia-Ucraina ha conquistato 5.853.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchi ha raccolto davanti al video 2.719.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ incinta ha interessato 1.812.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.825.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 Chi ...

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ascolti tv pomeriggio - 10 ottobre 2018 : Maria De Filippi continua a dare gran filo da torcere alle rivali. Né Bianca Guaccero, né Caterina Balivo, infatti, sembrano capaci di agguantarla. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 10 ottobre 2018? Chi ha vinto nell’eterna sfida fra Vieni da me, in onda su Rai 1, Detto Fatto, in onda su Rai 2, e Uomini e Donne, in onda su Canale 5? Cosa è successo, oltretutto, nelle tre trasmissioni? Ecco tutti gli ospiti, i temi trattati ...

Ascolti tv mercoledì 10 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Italia - Ucraina, Amichevole (con l'omaggio al 43' alle vittime del crollo del ponte Morandi) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Piacere, sono un po' incinta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Il film Poveri ma ricchi ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 10 ottobre 2018 : Italia-Ucraina (da Facebook) Su Rai1 l’amichevole Italia-Ucraina ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchi ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ incinta ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv ieri - Italia – Ucraina vs Poveri ma Ricchi | Dati Auditel 10 ottobre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 10 ottobre 2018? Chi ha vinto fra l’amichevole di calcio disputatasi a Genova fra Italia e Ucraina ed il film Poveri ma Ricchi con Christian De Sica? Quali altri programmi, invece, hanno raccolto il maggior numero di telespettatori sui principali canali del digitale terrestre? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata con la proclamazione dei vincitori in un mercoledì sera di quasi metà ottobre in cui ...

La Vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 10 ottobre : bassi Ascolti e Timperi ancora bocciato : Gli ascolti de La Vita in Diretta continuano ad essere bassi mentre Tiberio Timperi è ancora bocciato dalla critica, quali saranno i temi di oggi pomeriggio?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 14:16:00 GMT)

Ascolti tv 9 ottobre - Temptation Island Vip : boom di Ascolti per la finale : ascolti tv ieri: Temptation Island Vip chiude in bellezza e vince contro Una Pallottola nel cuore 3 Nella serata di ieri, martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. La fiction è riuscita a raccogliere ottimi risultati, ma ciò non è bastato per […] L'articolo ascolti tv 9 ottobre, Temptation Island Vip: boom di ascolti per la finale proviene da ...

Ascolti tv pomeriggio - 9 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Nuovo giorno, nuova sfida. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 9 ottobre 2018? Cosa è accaduto su Rai 1 all’interno di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo o su Rai 2 all’interno di Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero? Cosa è successo invece su Canale 5 a Uomini e Donne Over, il programma condotto da Maria De Filippi. Ecco temi, ospiti e dati Auditel. Chi ha vinto fra i tre? Ascolti ...

Ascolti TV | Martedì 9 ottobre 2018. Temptation Island Vip chiude al 22.4% - Proietti in risalita (17.3%). Virginia Raffaele 0.6% - Gruber da record (8.4%) infilza la Palombelli (5.3%-5.1%) : Temptation Island Vip - Valeria Marini e Ivan Gonzalez Nella serata di ieri, Martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su ...

Ascolti TV | Martedì 9 ottobre 2018 : Temptation Island Vip - Valeria Marini e Ivan Gonzalez Nella serata di ieri, Martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film Colombiana ...