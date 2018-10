Ascolti | la Nazionale di Mancini vince solo in Tv

Ascolti TV | Mercoledì 10 ottobre 2018. La Nazionale al 23.2%. Poveri ma Ricchi 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.3% - Le Iene 10.1% : Italia-Ucraina (da Facebook) Su Rai1 l’amichevole Italia-Ucraina ha conquistato 5.853.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchi ha raccolto davanti al video 2.719.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ incinta ha interessato 1.812.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.825.000 spettatori (10.1%). Su Rai3 Chi ...

Ascolti tv - stravince Tale e Quale Show - bene la nazionale italiana di pallavolo : Ancora un successo per Carlo Conti: la seconda puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show ha fatto segnare venerdì 21 settembre su Rai1 uno share del 21.8% pari a 4 milioni 217 mila telespettatori, stravincendo il prime time e risultando anche il programma più commentato su Facebook nell’arco dell’intera giornata. Sul secondo gradino del podio la nazionale italiana di pallavolo: a seguire il netto successo di ieri contro la ...

Mondiali Volley 2018 – La Nazionale italiana continua a riscuotere successo! Boom di Ascolti : Mondiali Volley 2018, Nazionale Maschile: continuano gli ottimi ascolti in tv La Nazionale Maschile continua la sua corsa nei Campionati del Mondo Maschili grazie alla terza vittoria consecutiva ottenuta ieri sera contro l’Argentina. In attesa del match di questa sera contro la Repubblica Dominicana – che come di consueto sarà trasmesso in diretta su Rai 2 alle ore 21.15 – le gare degli azzurri continuano a far registrare ottimi dati di ...

Ascolti TV | Lunedì 10 settembre 2018. In 7.6 mln per la nazionale : Elisa Isoardi e Caterina Balivo Nella serata di ieri, Lunedì 10 settembre 2018, su Rai1 la partita di Nations League Portogallo-Italia ha conquistato 7.649.000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Adaline – L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Shall We Dance? ha interessato 1.672.000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto .000 ...

Ascolti Tv - la Nazionale di Mancini batte Asia Argento : il tonfo di X-Factor quando appare lei : Un palinsesto ricco di programmi quello di ieri sera, venerdì 7 settembre. La speranza di vedere la nuova Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini e lo spirito di patriottismo che unisce il ...

Ascolti TV | Venerdì 7 settembre 2018. In 6 - 8 mln per la Nazionale (31.5%). XFactor su Tv8 al 4.4% : Roberto Mancini Nella serata di ieri, su Rai1 la partita della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 6.828.000 spettatori pari al 31.5% di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Per amore di una sorella raccolto davanti al video 1.341.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.342.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 La Fidanzata di Papà ha intrattenuto 764.000 spettatori (3.9%). Su ...