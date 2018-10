As Roma in rosso con debiti a 220 milioni

Roma : tutto in 22 giorni - il cammino giallorosso dopo la sosta : Benedetta sosta. O forse no. Difficile da dire se il secondo stop del campionato sia arrivato o meno al momento giusto. La Roma di Di Francesco, un paziente in via di convalescenza, ha chiuso l’ultimo mini ciclo con ben 4 vittorie all’attivo: il successo contro il Frosinone, cui ha seguito il trionfo sulla Lazio, alla quale ha fatto da eco il roboante 5-0 in Champions sul Viktoria Plzen, per finire con la sudata trasferta di Empoli ...

Empoli-Roma 0-1 La Diretta Lo stacco di Nzonzi per il vantaggio giallorosso : Sabato sera di lusso al Castellani, dove è in programma per l'8a giornata di campionato la partita tra Empoli e Roma. I toscani hanno raccolto meno rispetto al gioco espresso nelle prime 7...

Roma - il bilancio 2018 chiude con un rosso di 25 milioni : ricavi a 320 milioni : Il CdA della Roma ha approvato il bilancio al 30 giugno 2018, chiuso con una perdita di 25 milioni: ricavi a quota 320 milioni. L'articolo Roma, il bilancio 2018 chiude con un rosso di 25 milioni: ricavi a 320 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Viktoria Plzen - scena clamorosa in tribuna : padre e figlio snobbano l’inno giallorosso per fare… i compiti [FOTO] : Durante la gara di Champions League tra Roma e Viktoria Plzen, padre e figlio hanno snobbato l’inno giallorosso per fare i compiti in tribuna Una scena davvero singolare, che difficilmente si vede sulle tribune di uno stadio, soprattutto nel corso di una gara di Champions League. All’Olimpico si gioca Roma-Viktoria Plzen, tutti i tifosi intonano l’inno giallorosso, mostrando fieramente le proprie sciarpe. La formazione di ...

DIRETTA/ Roma Viktoria Plzen (risultato finale 5-0) streaming video e tv : Pokerissimo giallorosso : DIRETTA Roma Viktoria Plzen, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata nel gruppo G di Champions League(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Juve-Napoli 3-1 : Mandzukic e Bonucci mandano in fuga i bianconeri - La classifica Roma - il derby è giallorosso : Azzurri avanti con Mertens, il croato prima li riprende e poi li stende. Espulso Mario Rui al 58’. Bonucci fa il tris. Ottimo CR7. bianconeri a punteggio pieno e a più 6 su Ancelotti

Roma-Lazio 3-1 - il derby è giallorosso in gol Pellegrini - Immobile - Kolarov e Fazio : ROMA - Di Francesco riemerge dalle tenebre, cancella la crisi e lo spettro dell'esonero prendendosi di forza il derby. Il 3-1 alla Lazio esalta la nuova Roma, quella che ha scelto di cambiare faccia ...

Roma-Lazio 3-1 - il derby della capitale è giallorosso. Tacco di Pellegrini - punizione Kolarov e testa di Fazio per la vittoria : La Roma fa festa, la supremazia cittadina è dei giallorossi. Il primo derby stagionale, valevole per la settima giornata della Serie A 2018-2019, è stato vinto dai ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno sconfitto la Lazio per 3-1 uscendo definitivamente dalla crisi. Dopo il tonfo di Bologna e i primi segnali lanciati con il Frosinone, oggi i capitolini sono riusciti a rialzare la testa e hanno ottenuto la vittoria più dolce tutta la ...

La Capitale si tinge di giallorosso! Lazio ko - la Roma si aggiudica il derby : gol e spettacolo - vince la squadra più motivata : La Roma scaccia la crisi rifilando 3 gol alla Lazio nel derby della Capitale: i gol di Pellegrini, Kolarov e Fazio premiano la squadra più motivata Roma, Città Eterna. Come eterna è la rivalità che divide le sue due anime: quella giallorossa e quella biancoceleste, Roma e Lazio, di fronte oggi, per l’ennesimo derby che accende una delle più belle rivalità del calcio italiano. Una partita importante, non solo per tutto ciò che ...

VIDEO Lorenzo Pellegrini segna di tacco nel derby! Gol meraviglioso in Roma-Lazio - 1-0 stellare del giallorosso : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Roma-Lazio Lorenzo Pellegrini ha portato in vantaggio la Roma nell’attesissimo derby con la Lazio, match valido per la settima giornata della Serie A. Il giallorosso ha segnato uno splendido gol di tacco, ha trovato un controllo fortunoso in area di rigore e spalle alla rete è riuscito a insaccare con un guizzo felino praticamente allo scadere del primo tempo. Di seguito il VIDEO del gol di Lorenzo ...

Serie A Milan - Gandini lascia la Roma. Pronto il ritorno in rossonero : MilanO - Umberto Gandini si appresta a tornare nel club della sua vita. Il percorso come dirigente, infatti, è nato in casa Milan . Ieri, l'ormai ex amministratore delegato della Roma , ha rassegnato ...

Empoli-Milan 1-1. I rossoneri ancora senza vittoria. Pesa l'errore di Romagnoli : La sfida del Castellani tra Empoli e Milan si chiude in pareggio , 1-1, . Il rossoneri devono rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria. SEGUI LA DIRETTA Nei 12 precedenti in Serie A tra Empoli e ...

MotoGp - Ezpeleta non abbandona Romano Fenati : “ha fatto un grosso errore - ma spero che torni a correre” : L’ad della Dorna ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione di Fenati, auspicando che torni a correre alla fine della squalifica Non tutti si scagliano contro Romano Fenati, protagonista di un brutto gesto nel corso della gara di Moto2 a Misano. Il pilota marchigiano è stato squalificato per aver premuto il freno a Stefano Manzi in pieno rettilineo, rischiando di farlo cadere a oltre 200 km/h. LaPresse/Alessandro La ...

F1 - allarme rosso in casa Team Haas - Romain Grosjean rischia di saltare un Gran Premio per squalifica : Nel caso in cui il pilota francese subisse una penalità di due punti, raggiungere la fatidica quota 12 che fa scattare la squalifica per un Gran Premio Mancano sei gare alla fine del Mondiale di Formula 1, ma Romain Grosjean potrebbe saltarne una per squalifica. Il pilota francese ha ricevuto a Singapore altri due punti di penalità per non aver rispettato le bandiere blu, arrivando a quota dieci per le sanzioni ricevute negli scorsi mesi. ...