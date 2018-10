Arriva Galaxy A9 | lo smartphone con 4 fotocamere

Samsung Galaxy A9 - Arriva lo smartphone con 4 fotocamere posteriori – Foto e Prezzo : In un doppio evento a Kuala Lumpur e Milano, Samsung ha annunciato oggi il Galaxy A9, uno smartphone di fascia medio-alta caratterizzato dalla presenza sulla parte posteriore di ben 4 Fotocamere. Il nuovo smartphone di Samsung si presenta con un ampio display Super AMOLED da 6,3″ con risoluzione FullHD+, integrato in un frontale quasi borderless, ed un design ergonomico che vede il retro ricorperto in vetro, con i bordi laterali ...

Saranno 3 i Samsung Galaxy S10 - con in più il Lite : certificazione Arrivata : Non vedremo arrivare il Samsung Galaxy S10 prima di qualche mese, ma risuonano già nuove indiscrezioni a conferma che i modelli in presentazione Saranno in numero di tre (di cui un modello standard, una variante plus ed una Lite). Come riportato dal 'TAS', risalgono ad un tempo relativamente recente le certificazioni del China’s Ministry of Industry and Information Technology (CMIIT) volte a confermare l'esistenza di questa triade di esemplari, ...

Samsung Galaxy F dovrebbe Arrivare nel 2019 - alcune sue specifiche già a novembre : Samsung Galaxy F, il primo smartphone pieghevole del produttore, dovrebbe arrivare ad inizio 2019, ma a novembre dovremmo scoprirne alcune caratteristiche. L'articolo Samsung Galaxy F dovrebbe arrivare nel 2019, alcune sue specifiche già a novembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung deposita i brevetti per il successore di Galaxy Home - che potrebbe Arrivare con un display touchscreen : Samsung ha depositato i brevetti di quello che sembra un successore di Galaxy Home, dotato di un display touchscreen. L'articolo Samsung deposita i brevetti per il successore di Galaxy Home, che potrebbe arrivare con un display touchscreen proviene da TuttoAndroid.

Samsung Experience 10 Arriva su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 grazie a un tema : Se dopo aver visto il video di Samsung Experience 10 su Samsung Galaxy S9 e dopo aver provato il nuovo launcher, volete qualcosa di più, ecco un bel tema. L'articolo Samsung Experience 10 arriva su Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 grazie a un tema proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4 Core potrebbe Arrivare con Android Go : Samsung Galaxy J4 Core potrebbe essere il prossimo smartphone Android Go del produttore sud-Coreano. I dispositivi con numero di modello SM-J410G e SM-J410F sono infatti passati dalla certificazione della FCC. L'articolo Samsung Galaxy J4 Core potrebbe arrivare con Android Go proviene da TuttoAndroid.

Mls - Ibra sempre più recordman : coi Galaxy Arriva il 500° gol in carriera : Ieri sera a Toronto, Zlatan Ibrahimovich ha insaccato il suo 500° gol in carriera. E data l'importanza dell'evento ha pensato bene di segnarne uno splendido. Su uno spiovente dalla trequarti di Dos ...

Sempre più plausibile il Samsung Galaxy X a novembre : Arrivano altre conferme : Si ritorna a parlare del Samsung Galaxy X, che dovrebbe identificarsi come il primo dispositivo flessibile prodotto dall'industria della telefonia mobile. Un terminale, questo, che avrebbe dovuto dare evidenza di sé già dal primo 2018, salvo poi assistere ad una serie di rimandi: novembre dovrebbe essere il mese designato per il lancio (come già vi avevamo anticipato in questo articolo), a margine della Samsung Developer Conference 2018, in ...

Samsung Galaxy Watch Arriva in Italia in versione Bluetooth e in tre colorazioni : Samsung Galaxy Watch è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia in tre colorazioni e due misure (46 e 42 mm), anche se per ora ci dobbiamo accontentare della variante solo Bluetooth: ecco prezzi e caratteristiche. L'articolo Samsung Galaxy Watch arriva in Italia in versione Bluetooth e in tre colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Arriva in Italia : quali sono i suoi rivali : (Foto: Lorenzo Longhitano) Dopo la presentazione avvenuta a fianco dello smartphone Galaxy Note 9, lo smartWatch Galaxy Watch di Samsung è pronto ad arrivare in Italia. Lo ha annunciato in queste ore la società insieme al prezzo del dispositivo, che sarà di 309 euro per la variante con cassa da 42 millimetri e di 329 euro per quella con cassa da 46. Nonostante il cambio di nome (fino all’evento di agosto gli smartWatch Samsung ricadevano ...

Samsung : l’atteso smartphone pieghevole (Galaxy X) potrebbe Arrivare prima del previsto : Se inizialmente l’ipotesi era solo frutto di indiscrezioni trapelate sul web da svariate fonti, da tempo è noto che alcuni dei principali produttori di smartphone stanno lavorando ad un prodotto diverso dai soliti modelli visti fino ad ora sul mercato. Stiamo parlando di uno smartphone pieghevole, una novità in termini di design applicata ai telefoni intelligenti di cui si parla già da molti anni, con un debutto sul mercato più vicino di ...

Bixby Vision 2.4 Arriva su Samsung Galaxy S8 - S8 Plus e Note 8 con molte novità : Bixby Vision si aggiorna alla versione 2.4.01.7 portando diverse novità su Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8: tra queste le traduzioni in tempo reale (Live Translation) e le modalità, che per ora includono Amazon Assistant e Adobe Scan. L'articolo Bixby Vision 2.4 arriva su Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 con molte novità proviene da TuttoAndroid.

Promozioni Samsung Galaxy Note 9 - Arrivano le offerte Wind e Tre per acquisto a rate : E'stato sicuramente uno dei dispositivi più attesi di quest'estate 2018, e Samsung ha deciso quest'anno di anticipare i tempi e di presentarlo gia' ad agosto, esattamente il 9 agosto: parliamo del Samsung Galaxy Note 9. Di solito la gamma Note è sempre stata presentata a settembre e lanciata ad ottobre. I motivi di questa strategia commerciale di Samsung non si conoscono, possiamo però ipotizzare che in questo modo tale dispositivo non sara' ...

Arriva il turno dei Samsung Galaxy S8 TIM : aggiornamento di agosto compiuto : Rilascio avvenuto anche per i Samsung Galaxy S8 TIM nell'ambito dell'aggiornamento con patch di sicurezza di agosto: il tutto è stato reso possibile grazie all'innesto della serie firmware 'XXU3CRGH', con dimensioni di 365,26MB. Oltre a determinare un incremento del livello di protezione del sistema operativo, il pacchetto integra anche una qualche novità relativa al Game Launcher, sebbene non sia stato esplicitato ad esattamente cosa il ...