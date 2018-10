Arnold Schwarzenegger confessa | ' Ho spesso superato il limite con molte donne'

Terminator Genisys : cast - curiosità e trama del film con Arnold Schwarzenegger : C’è Arnold Schwarzenegger che nei panni del Terminator – Guardiano, dice che lui non è “obsoleto” e questo fa tutta la differenza del mondo: in onda su Italia 1 Terminator Genisys lunedì 8 ottobre alle 21.25. Terminator Genisys, il trailer Terminator Genisys, la trama Arnold Schwarzenegger torna nei panni del T-800 e grazie alle magie degli effetti speciali lo rivediamo proprio come era negli anni Ottanta per qualche ...