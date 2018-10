Arioli Lega | “bene ripristino luce a Centocelle”

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “A seguito della segnalazione inviata all’Amministratore Deto Acea da parte dei Consiglieri Municipali Emiliano Corsi, Giusy Guadagno e Chiara Tacchia, riguardante un importante guasto all’illuminazione pubblica nel V Municipio di Roma più precisamente a Centocelle, apprendo con grande soddisfazione che già dalla giornata di ieri è stata ripristinata gran parte dell’illuminazione in varie strade che erano completamente al buio da oltre quindici giorni -comincia con queste parole il comunicato stampa di Lucaneo esponente delladi Matteo Salvini”. “Ricevere decine di messaggi di ringraziamento da parte dei Cittadini per questa avvenuta risoluzione, è per noi del GruppoV Municipio di Roma una soddisfazione immensa, perchè significa che pur stando in Opposizione all’Amministrazione Raggi, si possono ottenere comunque buoni ...