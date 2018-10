Apre un video | mamma scopre l’orribile filmato dello stupro della figlioletta di 9 mesi

Napoli-Sassuolo 1-0 : Ounas Apre le danze ma che erroraccio Locatelli! [VIDEO] : Napoli-Sassuolo , Ounas subito in rete ad inizio gara, la scelta di Ancelotti di schierarlo dal 1′ minuto si è rivelata azzeccatissima Napoli-Sassuolo , Ounas ha messo a segno la rete dell’1-0. Scelto a sorpresa da mister Ancelotti ha subito dato ragione all’allenatore del Napoli, il quale ha rischiato lasciando in panchina Insigne, mostrando tutte le sue enormi capacità di gestione del gruppo. Ounas però ha usufruito di ...

L'Asi Apre le porte per la Notte Europea dei Ricercatori [VIDEO] : La scienza deve essere anche gioco e il gioco avvicina i ragazzi alla scienza ". Alla telecamera a infrarossi passando per la bilancia gravitazionale che permette di misurare il proprio peso su ...

Inter-Fiorentina - i nerazzurri conquistano i tre punti ma si Apre un caso : lite tra Spalletti e un calciatore [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Fiorentina, una piccola macchia rischia di rovinare una serata conclusasi con un bottino forse maggiore di quello che l’Inter avrebbe meritato. Nel finale Luciano Spalletti ha ripreso in maniera veemente Keita Baldè, che dopo il triplice fischio dell’arbitro ha rifiutato di dare la mano al suo mister per poi essere calmato da D’Ambrosio, autore del gol della partita. Keita, rispetto alle ...

Flavio Insinna/ Video - Apre L’Eredità al fianco di Carlo Conti : “È l’ultimo posto in cui vorrei essere” : Flavio Insinna ha dato il via alla nuova edizione de L'Eredità. Carlo Conti ha accompagnato il collega e insieme hanno ricordato Fabrizio Frizzi(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 23:47:00 GMT)

DAMIANO CARRARA/ Video : il pasticcere Apre le porte a Mia : tutti pazzi per la new entry (Bake off Italia 2018) : DAMIANO CARRARA torna su Real Time con un nuovo appuntamento della sesta stagione di Bake Off Italia. Il pasticciere è pronto a mettere nuovamente alla prova i concorrenti?(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:00:00 GMT)