Antonella Clerici pubblica la foto con il pappagallo Portobello e il pubblico si divide

Antonella Clerici tritura Belen Rodriguez : la più brutta delle notizie per Mediaset : Si mette male per Belen Rodriguez . La conduttrice di Tu si que vales da sabato 27 ottobre dovrà vedersela con Antonella Clerici e il ritorno su Raiuno del mitico show Portobello . Sfida già ...

Antonella Clerici a La Prova del Cuoco : parla l’autore. Frecciatina a Elisa Isoardi : Antonella Clerici, presto in tv con Portobello, ritorna a La Prova del Cuoco? La notizia che il pubblico vorrebbe confermata. Per la prima volta parla l’autore della trasmissione, Beppe Bosin. Sul suo profilo Instagram ha postato un articolo con foto della Clerici dietro ai fornelli e commenta: Non ho mai detto una parola su La Prova del Cuoco dal 2 Giugno. Oggi Bruno Serato puó contare di nuovo sul suo ristorante e cucinare ogni giorno la ...

La prova del cuoco - il fantasma di Antonella Clerici su Elisa Isoardi : lo strano messaggio dell'autore Rai : La prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi non sta dando i risultati: si parla dello share, ovviamente. Dall'inizio della trasmissione, a settembre, gli ascolti su Rai 1 sono inferiori alle ...

“La prova del cuoco” - torna Antonella Clerici? L’autore del programma e quella frase contro Elisa Isoardi : Prima allontanata, ora osannata. Antonella Clerici torna a far parlare di sé e indovinate un po’, riguardato la sua creazione, ovvero “la prova del cuoco”. Beh, per la Clerici sarebbe un ritorno in grande stile. In tanto rimpiangono la sua assenza ma un commento delL’autore riaccende le speranze. Perché parliamoci chiaro: Antonella Clerici non ha mai nascosto di avere sempre nel cuore La prova del cuoco e le parole delL’autore, scritte in un ...

Antonella Clerici torna a La Prova del cuoco? L'autore dello show rompe il silenzio dopo lunghi mesi : Sono diventate quotidiane le critiche a Elisa Isoardi e insieme a queste anche gli appelli a far tornare Antonella Clerici a La Prova del Cuoco, ma quanto è vera questa ipotesi? dopo mesi di silenzio, ...

Tutti pazzi per la foto privata di Antonella Clerici : mai vista così : Si parla molto di Antonella Clerici in questi giorni. Non solo perché tra poco debutterà il suo nuovo programma, Portobello, ma anche perché la conduttrice è di recente finita al centro di una rovente polemica economica, targata Tiscali News. Secondo il portale, infatti, la 54enne continuerebbe a percepire un lauto compenso da viale Mazzini per un ruolo che in realtà non svolgerebbe più da tempo. Si parla di uno stipendio che si aggira intorno ...

Antonella Clerici rischia grosso con Portobello? La sua risposta : Portobello: Antonella Clerici preoccupata per il ritorno in tv? Venerdì 12 ottobre Antonella Clerici tornerà in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo nel ruolo di quarto giudice speciale di Tale e Quale Show, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e Conti saranno di nuovo insieme dopo l’ultima apparizione televisiva in occasione de La Partita del ...

Antonella Clerici è “pronta” : la foto che svela un gossip pazzesco : I telespettatori de ‘La Prova del cuoco’ sentono molta nostalgia di Antonella Clerici, la conduttrice che è stata ‘di casa’ in quello studio per 18 anni. E infatti l’arrivo di Elisa Isoardi al cooking show di Raiuno non sta dando grandi risultati dal punto di vista degli ascolti. È sicuramente prematuro giudicare l’operato della conduttrice, approdata a ‘La Prova del cuoco’ da così poco ...

Antonella Clerici - ora la Rai vuole spiegazioni/ Compenso “fantasma” - in arrivo Tapiro da Striscia la Notizia? : Antonella Clerici, ora la Rai vuole spiegazioni per il Compenso “fantasma” e il caso potrebbe finire a Striscia la Notizia, che starebbe pensando di dare un Tapiro alla conduttrice(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:01:00 GMT)

Antonella Clerici a La Prova del Cuoco : lei su Instagram toglie ogni dubbio : Antonella Clerici ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dei preparativi per la nuova trasmissione, Portobello. toglie così ogni dubbio sulla possibilità di un suo ritorno a La Prova del Cuoco al posto di Elisa Isoardi. Nello scatto social fervono i lavori nello studio che la ospiterà. La presentatrice scrive: “Iniziano i preparativi… Sale l’emozione 27 ottobre”. I fan sono in trepida attesa e si precipitano a ...

“Si dice che…”. Lo ‘scandalo’ che investe Antonella Clerici e prova cuoco : I numeri, i dati di ascolto, relativi alle nuove puntate del programma condotte da Elisa Isoardi non sono stati dei migliori e rispetto alle edizioni condotte da Antonella Clerici il calo registrato ha fatto saltare sulla sedia i vertici Rai. Prendere il posto della Clerici non è stato facile, perché Antonellina non solo ha creato “La prova del cuoco” – facendo nascere in Italia un nuovo genere televisivo – ma lo ha anche plasmato a sua immagine ...

Antonella Clerici - il caso dello stipendio fantasma. Elisa Isoardi si scusa su Instagram : Antonella Clerici non conduce più La Prova del Cuoco ma, secondo indiscrezioni, percepisce ancora uno stipendio per quella trasmissione. Invece Elisa Isoardi, che ha sostituito da settembre la storica presentatrice, è sempre più in crisi. Tanto che sul suo profilo Instagram ammette le difficoltà, ringrazia per le critiche e promette di aggiustare il tiro (come fece Caterina Balivo con successo). Dunque, grossi guai a La Prova del Cuoco. Ma ...