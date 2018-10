Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 15-19 ottobre 2018 | Marina smaschera Vera!

Un posto al sole Anticipazioni : VERONICA esce di scena - stavolta per davvero! : In questo periodo a Un posto al sole stiamo assistendo al veloce crollo psicologico di Vera (Giulia Schiavo). Di ciò si sta accorgendo anche Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che negli episodi in onda la prossima settimana si recherà all’estero nella speranza di trovare una soluzione al malessere della ragazza di cui si è ormai invaghito. Come sappiamo, sarà proprio durante l’assenza di Ferri che la situazione precipiterà: ...

Un posto al sole Anticipazioni : quale sarà la sentenza su ENRIQUEZ? : In questi giorni a Un posto al sole stiamo notando diverse novità per tutti quei personaggi che nei mesi scorsi hanno avuto a che fare (per una ragione o per l’altra) con Massimo Enriquez (Rodolfo Corsato): per Beatrice (Marina Crialesi), a parte la storia d’amore con Diego (Francesco Vitiello), si prospetta l’ingresso allo Studio Navarra, mentre Elena (Valentina Pace) è ormai entrata a pieno titolo nello staff dei ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 10 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 10 ottobre 2018: Marina (Nina Soldano) prosegue nelle sue personali indagini sul possibile coinvolgimento di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbobelli) nell’omicidio di Veronica (Caterina Vertova)… Valerio Viscardi (Fabio Fulco) prende una decisione fino a quel momento rimandata… Deciso a sottrarsi all’invadenza di Manlio (Paolo Maria Scalondro), Niko (Luca Turco) fa una ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 15 al 19 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre 2018: È il giorno della sentenza sul caso Enriquez: una decisione del giudice, che non convince Niko e Beatrice, causa forti tensioni. Ferri cerca di calmare Vera, sempre più scossa, ciò mentre Marina li sorveglia a distanza… Il piano di Marina per incastrare Vera sembra fallire, ma la ragazza è sempre più fragile e potrebbe tradirsi da sola. Vittorio non ...

Un posto al sole Anticipazioni : MARINA scopre la verità - ma VERA impazzisce e… : anticipazioni al cardiopalma ci fanno capire come la prossima sarà una settimana molto “calda”. Eh sì, a Un posto al sole sta per succedere di tutto e di più perché una sempre più sospettosa MARINA (Nina Soldano) metterà nella borsa di VERA (Giulia Schiavo) delle penne che in realtà hanno anche la possibilità di registrare. E sarà così che la donna scoprirà la sconcertante verità sulla morte di Veronica (Caterina Vertova)! Volendo ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 8 – 12 ottobre 2018. Ilenia Lazzarin presto sposa e mamma : Ilenia Lazzarin (dalla sua pagina Facebook) Fiori d’arancio ad Un Posto al Sole, ma non per fiction. A convolare a nozze non è, infatti, un personaggio della popolare soap bensì Ilenia Lazzarin, protagonista di Upas nei panni di Viola sin dal 2001. L’attrice sposerà a fine ottobre Roberto Palmieri, imprenditore napoletano dal quale aspetta un bambino (la cui nascita è prevista a gennaio 2019). Le nozze si svolgeranno in Costiera ...

Un posto al sole Anticipazioni : FRANCESCA NOBILI guest - chi interpreterà? : È lunedì 8 ottobre (nel momento in cui scriviamo) e quindi parte una nuova settimana con Un posto al sole, caratterizzata come ormai accade da tempo sul grande giallo che ruota intorno alla morte di Veronica Viscardi (Caterina Vertova). Per noi telespettatori non si tratta più di un mistero, ma pochissimi personaggi della soap sanno già chi sia l’omicida mentre altri – come avete avuto modo di vedere – stanno arrivando a ...