Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2 | Enrico e Lisa | è ancora amore

Quinta puntata di Non Dirlo al Mio Capo 2 - Anticipazioni 11 ottobre : tra Enrico e Lisa tutto finito? : La Quinta puntata di Non Dirlo al Mio Capo 2 deciderà il destino di Lisa ed Enrico? Stasera, giovedì 11 ottobre, andrà in onda il penultimo appuntamento con la fiction di Rai1. La scorsa settimana, i due protagonisti hanno scelto strade diverse. L'avvocato Vinci si è riavvicinato a Nina, mentre Lisa ha deciso di buttarsi su Diego, nonostante le premure e le avvertenze di Enrico. Mia, invece, abbandonata la scuola, ha iniziato a lavorare in un ...

Non dirlo al mio capo 2 sesta puntata : trama e Anticipazioni 18 ottobre : NON dirlo AL MIO capo 2 sesta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del sesto appuntamento giovedì 18 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Non dirlo al mio capo 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 18 ottobre Non dirlo al mio capo 2 sesta puntata episodio 11. Finalmente Massimo ritrova la ...

Non dirlo al mio capo 2 - Anticipazioni quinta puntata : Grandi rivelazioni e sorprese nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo 2, in onda questa sera, 11 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno. Lisa (Vanessa Incontrada) cerca di dimenticare definitivamente Enrico (Lino Guanciale), anche grazie a Diego (Iago Garcia), ma non sarà così facile.Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni quinta puntata Nel primo episodio, "Da grande", Nina (Sara Zanier) ed Enrico sono tornati a vivere insieme, mentre ...

Il segreto - Prudencio non permette a Saul di vedere Julieta : Anticipazioni puntata 10 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di mercoledì 10 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana precedente Il segreto, trama puntata del ...

Non dirlo al mio capo 2 - Anticipazioni puntata giovedì 11 ottobre 2018 : un aiuto per Lisa : Ecco a Voi le anticipazioni sulla quinta puntata della fiction Non dirlo al mio capo 2. I due episodi saranno trasmessi giovedì 11 ottobre 2018 da Rai 1 in prime time. Se Vi interessa sapere come proseguono i triangoli amorosi e quali sono gli stati d’animo dei protagonisti, questo è il momento opportuno per scoprirlo. Come? Continuando la lettura! anticipazioni Non dirlo al mio capo 2 Eccoci le anticipazioni relative ai due episodi della ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma non lascia il Trono Over : Uomini e Donne, otto dame per Rocco: la reazione di Gemma Tra i programmi più amati dal pubblico italiano c’è senz’altro Uomini e Donne di Maria De Filippi e quest’oggi andrà in onda una nuova puntata del Trono Over dove dame e cavalieri si mettono in gioco al fine di trovare una storia d’amore in grado di accompagnarli fino alla fine dei loro giorni. Da anni ormai la veterana del Trono Over Gemma Galgani è alla ricerca ...

Beautiful Anticipazioni : Liam non riesce a perdonare Steffy : Scott Clifton (Liam di Beautiful) Liam è ancora scioccato. Il ragazzo non riesce a superare il tradimento della moglie con suo padre e, malgrado le suppliche di Steffy, si prenderà del tempo per capire. Nel frattempo il giovane Spencer rivedrà Sally Spectra ma soprattutto Hope Logan, tornata a Los Angeles per rimanerci. Tutti i dettagli nelle anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, la soap di Canale 5 in onda dal lunedì al sabato alle ...

Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti 7 ottobre : Gelmini - Boccia - Borghi - Telese : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 7 ottobre 2018: nello studio con Massimo Giletti ci saranno Maria Stella Gelmini, Francesco Boccia, Claudio Borghi e Luca Telese.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:38:00 GMT)