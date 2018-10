Anteprima foto iPad Pro 2018 | pericolo notch scampato e design da urlo?

Bugatti Chiron Divo : Anteprima europea al Salone di Parigi 2018 [FOTO LIVE] : Ricordiamo per onor di cronaca che in sede di presentazione tutti i 40 esemplari della Divo sono stati già tutti prenotati ad un costo di 5 milioni di euro cadauno. 'Creata per le curve' Stephan ...

RICOH GR III - fotocamera digitale compatta di fascia alta - in Anteprima a Photokina 2018 - : Un'anteprima della fotocamera RICOH GR III sarà visibile a Photokina 2018, la più grande fiera al mondo del settore per l'imaging e di prodotti fotografici, che si terrà a Colonia, dal 26 al 29 ...

Belen e Cecilia presentano la nuova collezione Me Fui : i modelli in Anteprima [FOTO E VIDEO] : Belen Rodriguez e la sorella Cecilia hanno presenziato alla presentazione della nuova collezione del loro marchio di bikini: svelati i nuovi modelli Me Fui La nuova collezione Me Fui, di Belen e Cecilia Rodriguez, è stata presentata in un evento d’eccezione. Durante la presentazione sono stati svelati i modelli della linea beachwear per la prossima primavera/estate. All’evento hanno presenziato anche le due bellissime sorelle, ...

Foto di Jodie Whittaker di Doctor Who con il TARDIS - tutto pronto per l’Anteprima della nuova stagione : C'è grande attesa per il debutto di Jodie Whittaker di Doctor Who. L'attrice è stata Fotografata nei panni del nuovo Signore del Tempo, per la prima volta una donna, accanto a dodici "dottoresse" vestite identiche a lei. Il tutto è stato immortalato da BBC, il canale britannico che da oltre cinquant'anni trasmette Doctor Who e che ora si prepara per il lancio dell'undicesima stagione. La brillante mossa pubblicitaria è stata messa in atto ...

Come sarà la Samsung Experience 10 sui Samsung Galaxy (foto)? Dark mode - nuove schede e gesti nell’Anteprima su S9 Plus : La Samsung Experience 10 che si accompagnerà ad Android 9 Pie sui Samsung Galaxy supportati, cambierà sensibilmente proprio l'esperienza d'uso degli utenti? Grazie ad una preziosissima anteprima per il Samsung Galaxy S9 Plus nella sua variante con chip Snapdragon diffusa negli Stati Uniti e resa nota grazie al team di esperti XDA-Developers nelle scorse ore, possiamo dare più di una sbirciatina a quello che ci attende. Partiamo dalla novità ...

Come funzionano i link sospetti in WhatsApp - Anteprima foto e video in notifica per tutti gli iPhone : Cosa sono i link sospetti in WhatsApp e Come funzionano? Il team dell'applicazione di messaggistica ha da poco introdotto la funzione e continua a chiarire sul relativo blog ufficiale quale sia lo scopo del nuovo servizio. Contemporaneamente il tool è investito da un nuovo aggiornamento, più esattamente nella sua versione per iPhone iOS 2.18.91 che finalemente rende disponibili per tutti le anteprime di foto e video nelle notifiche del ...

Chicago PD 6×01 : le foto in Anteprima di New Normal : Chicago PD 6×01 ci svela in anteprima che cosa succederà nella premiere della serie Tv crime. “New Normal” ci parlerà ancora della morte di Alvin, che con le sue conseguenze sarà al centro della trama. Assisteremo al suo funerale ed all’addio da parte di tutta la squadra. Scopriremo inoltre come sarà per l’intero cast di Chicago PD 6×01 riuscire a ritornare ad una vita Normale in seguito ad una tragedia di ...

OUTLANDER - Nuovo trailer e foto in Anteprima! : Aspettando OUTLANDER 4, ecco un Nuovo trailer!Cosa vedremo nella prossima stagione?Attenzione: Spoiler!La quarta stagione di OUTLANDER inizierà domenica 4 Novembre e continuerà la storia dei nostri cari Jamie e Claire Fraser intenti a rifarsi una nuova vita nell'America coloniale.Dovranno, però, fare i conti con un paese ruvido e pericoloso quale è quello del North Carolina e negoziare la fedeltà all'attuale classe dirigente britannica, ...

