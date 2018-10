Andrea De Filippis confessa l' omicidio di Maria Tanina Momilia a Fiumicino

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018)De, il personal trainer indagato per la morte di, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di. L'uomo hato l'.Avevano portato alla palestra vicino a casa le ultime tracce di, la donna scomparsa domenica e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica dicon ferite sulla testa. Sarebbe quello, secondo gli inquirenti - uno degli ultimi luoghi, o forse proprio l'ultimo, in cui ha messo piede la donna prima di morire. E così i carabinieri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, hanno messo i sigilli ai locali. All'interno sarebbero state scoperte tracce utili per far luce sull'della commessa 39enne, madre di due figli.Le indagini si sono fin da subito focalizzate sulle sue frequentazioni e sul personal trainer con cui la donna si sarebbe vista ...