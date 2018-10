allmusicnews

: Anche se la musica non ha niente a che fare con le classifiche, sono davvero orgoglioso di svegliarmi la mattina e… - Valerio_Scanu : Anche se la musica non ha niente a che fare con le classifiche, sono davvero orgoglioso di svegliarmi la mattina e… - pest_vamonos : “Ancora Qui”, nuovo album e tour per Michele Cristoforetti , in radio dal 12 Ottobre con il singolo “Libera” - diffusionimusic : “Ancora Qui”, nuovo album e tour per Michele Cristoforetti , in radio dal 12 Ottobre con il singolo 'Libera' -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)per, indal 12con il singolo “Libera” A due anni dalla sua ultima pubblicazione “Muoviti”, il cantautore trentinoritorna in scena con unintitolato, carico di forti emozioni e di sorprese. Alternandosi tra l’attività di sviluppo motori presso un reparto corse Ferrari e la sua musica,vuole stupire di. In autunno partirà ilnei teatri, che toccherà le città di Padova, Vicenza, Copparo, Pordenone e Brescia (date in definizione). Le 7 tracce, di cui 4 registrate in studio e 3 live, mostrano l’evoluzione artistica e stilistica del cantautore dal suo ultimo, infatti, si avvale di suoni più elettronici, accattivanti e moderni, che non vanno ad alterare il vero spirito cantautorale ma, al ...