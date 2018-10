Anche Netflix entra nella lista nera dei vizi da cui serve disintossicarsi Anche Netflix

In Lucifer 4 su Netflix Anche per Ella una scena di nudo? Anticipazioni da Joe Henderson : Lucifer 4 sarà una stagione più dark ed esplicita. Come anticipato in precedenza, ora che la serie sarà pubblicata su Netflix, la produzione è intenzionata a rendere la storia del personaggio DC/Vertigo più attinente ai fumetti. Dopo Tom Ellis, che ha confermato la possibilità di scene di nudo (se non integrale, almeno parziale), anche Aimee Garcia si prepara a girare senza veli. L'attrice si sta preparando da settimane ormai, a giudicare ...

Post Malone : ritratto del rapper pronto a sbarcare (Anche) su Netflix : Chi è Post MaloneChi è Post MaloneChi è Post MaloneChi è Post MaloneChi è Post MaloneTatuaggi in faccia, denti coperti dai grillz, abiti sformati. Post Malone, 23 anni appena, ha scelto la divisa d’ordinanza del rapper. Ma l’etichetta, quella, l’ha rifiutata. L’artista, nato a Syracuse, alle porte di New York, ha detto e ridetto di non avere nulla a che vedere con i comparti stagni. «Non voglio che la mia musica sia soggetta ai limiti imPosti da ...

Netflix vuole Anche il Natale - suo il nuovo film firmato Vanzina. Parte la caccia a novi clienti? : Sorpresa: il nuovo film di Netflix in Italia è Natale a cinque stelle , diretto da Marco Risi, scritto da Enrico Vanzina e dedicato alla memoria di suo fratello Carlo. È un film di Natale, come ...

Venezia75. Bilancio positivo - Anche se l'Italia è fuori dai premi. Il Leone d'oro a "Roma" sdogana Netflix. Ora nuovi scenari? : Proprio l'opera di Greengrass " che ricostruisce gli attentati di Oslo nel 2011 " da feroce fatto di cronaca si trasforma in un potente messaggio d'incoraggiamento alle nuove generazioni a reagire al ...

Arriva la nuova serie Elite su Netflix - ci saranno Anche star di 'Casa di carta' : Lo scontro tra chi possiede tutto e chi non ha nulla da perdere crea una tempesta perfetta, che si conclude con un omicidio da risolvere in un collegio esclusivo. Un racconto di crescita personale, ...

A Venezia 75 vincono i migliori (Anche se griffati Netflix). I premi della Mostra del cinema : Venezia. Miracolo. I migliori hanno vinto. E pure Netflix, piattaforma streaming che tre mesi fa al festival di Cannes fu cacciata dal concorso per la Palma d’oro. A Venezia ha avuto la sua rivincita con il Leone d’oro vinto da “Roma” di Alfonso Cuarón (non c’entra con Federico Fellini, né con la ci

Henry Cavill in The Witcher : Anche l’uomo d’acciaio cede al fascino di Netflix : Si parla tanto dei possibili debiti di Netflix e della nuova, misteriosa, campagna pubblicitaria della piattaforma ma la notizia del momento è l'arrivo di Henry Cavill in The Witcher. L'annuncio è arrivato poco fa e non sembra essere legato ai curiosi manifesti che stanno tappezzando le nostre città e anche i profili social italiani della piattaforma, ma cosa è successo di preciso? A quanto pare Netflix ha firmato l'accordo con l'uomo ...