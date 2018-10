Anche la Camera approva il Def | 331 sì da M5s e Lega

Le nuove funzioni della fotocamera di Google Pixel 3 arriveranno Anche sui vecchi Pixel : Le nuove funzioni della fotocamera dei Google Pixel 3 verranno resi disponibili anche per i Pixel di prima e seconda generazione grazie ad un aggiornamento software. L'articolo Le nuove funzioni della fotocamera di Google Pixel 3 arriveranno anche sui vecchi Pixel proviene da TuttoAndroid.

Vitalizi - Anche il Senato pronto a tagliarli come alla Camera : anche il Senato è pronto a tagliare i Vitalizi. La maggioranza M5S-Lega ha votato mercoledì in Consiglio di presidenza a Palazzo Madama l'adozione come testo base della delibera adottata dalla Camera ...

Anticorruzione - il testo all’esame della Camera : il daspo varrà Anche per le società. Ok ai “pentiti delle mazzette” : Il daspo Anticorruzione non varrà solo per le persone ma anche per le società. Lo prevede il ddl del guardasigilli Alfonso Bonafede che comincia oggi il suo esame alla Camera dei deputati. Dopo vari ritocchi e modifiche il testo approvato dal Consiglio dei ministri il 6 settembre scorso è composto da dieci pagine e dodici articoli. Gli ultimi sei sono dedicati alla nuova disciplina dei finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. I primi sei, ...

La protagonista della politica finisce su 'Maxim' : foto Anche in camera da letto : ... Maria Elena Boschi si è detta orgogliosa di essere riuscita a rimanere sempre sè stessa , durante tutte le fasi di questa breve, finora, ma intensa esperienza politica. 'Non ho perso la testa né ...

MARIA ELENA BOSCHI POSA PER MAXIM : "SPERO CHE NON RESTERETE DELUSI"/ Polemiche : foto Anche in camera da letto : MARIA ELENA BOSCHI annuncia la sua presenza in copertina nel prossimo numero di MAXIM e il suo racconto personale in una lunga intervista. Operazione riuscita o boomerang?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Camera - Carfagna contro Salvini : “Le sembrerà strano ma le regole valgono Anche per lei” : Scontro nell'aula della Camera tra Mara Carfagna e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La vicepresidente della Camera stigmatizza le parole di Salvini che ha accusato l'opposizione di non essere presente in Aula: "Lei è libero di parlare ma non di attaccare il Parlamento, le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei".Continua a leggere

Maria Elena Boschi su Maxim Italia - ci saranno Anche foto in camera da letto : “Spero che non resterete delusi” : Maria Elena Boschi posa per Maxim Italia e lancia l’uscita in edicola con un video che sta girando sui social network: “Un saluto ai lettori di Maxim – dice l’onorevole dem – spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero”. Il numero annunciato sarà in edicola il 4 ottobre e non è chiaro quali saranno i contenuti del “gioco” annunciato ...

Camera approva le dimissioni del deputato velista Mura. Aveva detto : "Posso fare politica Anche in barca" : La Camera ha approvato le dimissioni del deputato Andrea Mura, eletto con il Movimento 5 Stelle e poi espulso perché accusato di aver fatto troppe assenze in Aula, in quanto impegnato con la sua attività di velista. Sono stati 295 i voti favorevoli, 181 quelli contrari. Mura non era presente alla seduta di oggi sulle sue dimissioni e ha inviato una lettera per ribadire e spiegare le sue dimissioni.Quando era stato accusato di aver ...

Salvini : “Non si può vivere col terrore Anche nella propria camera da letto” : Fare in fretta. E’ l’imperativo di Matteo Salvini. “Avete visto cos’è successo a Lanciano dove 4 rapinatori si sono introdotti

Camera - in Aula la prossima settimana? 3 mozioni. Pd : “Colpa governo”. Fraccaro : “Ma l’agenda l’hanno votata Anche loro” : La Camera stenta a mettere la terza. Soprattutto dopo la ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, l’assemblea di Montecitorio ha un calendario non proprio fitto di impegni. La prossima settimana è un esempio: all’esame dell’Aula ci saranno solo mozioni delle opposizioni. Una, di Forza Italia, sul doppio passaporto che l’Austria vorrebbe dare agli altoatesini, un’altra, sempre di Forza Italia, sulle iniziative per ...

Tagli alle pensioni d'oro Anche per i sindacalisti. Depositata la legge M5S-Lega alla Camera : "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di legge M5S-Lega sulle pensioni d'oro Depositata oggi in commissione Lavoro alla Camera. Il testo "mira a riportare ad un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini pensionistici, attualmente più favorevole ai lavoratori ...

Aretha Franklin - regina Anche nell'addio : tacchi a spillo rossi e bara d'oro alla camera ardente : Un'oceanica folla di fan si è recata a rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, facendo visita alla sua camera ardente a Detroit. La cantante giaceva in una bara dorata attorniata da grandissimi vasi di rose, indossando un abito rosso e scarpe con tacco vertiginoso, rigorosamente abbinate.La 76enne, amata in tutto il mondo, è scomparsa il 16 agosto dopo una lunga malattia, chiudendo il sipario su una lunga e fortunata ...

PONTE MORANDI - CADE IL SEGRETO SU CONVENZIONE CON AUTOSTRADE/ Video Camera - Toninelli "Stop bAnchetti privati" : PONTE MORANDI, CADE il "SEGRETO" sulla CONVENZIONE con AUTOSTRADE per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:58:00 GMT)

OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.5. Intanto l’azienda cambierebbe la fotocamera Anche dopo la fine della garanzia : La OxygenOS 5.0.5 rilasciata in queste ore non fa altro che sistemare bug e instabilità su OnePlus 3 e 3T L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono la OxygenOS 5.0.5. Intanto l’azienda cambierebbe la fotocamera anche dopo la fine della garanzia proviene da TuttoAndroid.