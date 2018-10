Anche in palcoscenico si uccidono così i cavalli

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L'anno scorso abbiamo assistito al grande successo di Le Bal. Italia balla, 1940-2001, uno spettacolo travolgente, fatto di musica, azione, ballerini. Quest'anno la musica cambia e il ballo prevale ancor più, mentre la drammaturgia resta nascosta, ma assolutamente funzionale. Il nuovo titolo, nuovamente per la regia di Giancarlo Fares, è quello del famoso romanzo del 1935 di Horace McCoy, Non sicosì?, divenuto poi un film da Oscar firmato da Sidney Pollack nel 1969. Lo spettacolo è in scena presso il Teatro Sala Umberto di Roma fino al 14 ottobre.Protagonista, sempre presente e attivo in scena, un forte cast composto da otto coppie di giovani ballerini, accompagnato da un'orchestra di cinque musicisti. E ancora un attore-presentatore-conduttore, con il volto del popolarissimo e tenebroso Giuseppe Zeno, che guida con cinismo e ...