Amici | Boosta demolisce il format di Maria De Filippi | ' Ma quale musica In quel

Boosta : "Non rifarei Amici - in tv la musica passa in secondo piano" : All'elenco degli artisti musicali che rinnegano la loro esperienza televisiva (il capofila è, per distacco, Morgan) si aggiunge Boosta dei Subsonica. Il tastierista della band torinese, in promozione per il nuovo album 8, ha dichiarato al settimanale Vanity Fair che non rifarebbe Amici di Maria De Filippi, a cui ha preso parte come professore nel 2017: Non rifarei più Amici perché non mi sento a mio agio in quel contesto. Non perché non ...