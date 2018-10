Ambiente | CIB | il biometano scelta di responsabilità per frenare il cambiamento

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “Raggiungere il traguardo di un’economia a emissioni nette zero entro il 2050 è possibile sfruttando la grandissima risorsa del gas rinnovabile” ha dichiarato Piero Gattoni Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas intervenendo stamane a Bologna all’evento di Leg, ‘L’era del’. “Lo sosteniamo da tempo assieme ai partner del consorzio europeo Gas For Climate: si può arrivare a produrre oltre 120 miliardi di metri cubi di gas rinnovabili nell’UE annualmente entro il 2050, il 25% dell’attuale domanda europea di gas naturale, con un risparmio di 138 miliardi di euro all’anno rispetto a uno scenario energetico senza il gas rinnovabile”. “In Italia il settore è particolarmente sviluppato, soprattutto a livello di filiera del biogas/agricolo. Per poter incidere a livello economico e di contenimento delle emissioni, però, è urgente eliminare gli ostacoli ...