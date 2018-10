Altra seduta in ribasso per il settore servizi per la finanza | -3 | 58%

Altra seduta in ribasso per il settore viaggi e intrattenimento - -3 - 09% - : Scambi al ribasso per il settore viaggi e intrattenimento , mentre è debole l' EURO STOXX Travel & Leisure . Il comparto viaggi e intrattenimento ha chiuso a 39.836,53 in diminuzione di 1.268,13 punti ...

Altra seduta in ribasso per il comparto del commercio in Italia - -2 - 14% - : Rosso per il settore vendite al dettaglio che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Retail . Il comparto del commercio in Italia ha chiuso la giornata a quota 141.214,34 con una perdita di 3.

Altra seduta in rialzo per il settore servizi per la finanza - +0 - 47% - : Senza grandi spunti rialzisti il settore servizi per la finanza , che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX Financial Services , che mostra un progresso moderato. Il ...

Altra seduta in rialzo per il settore servizi per la finanza - +1 - 64% - : Balza il settore servizi per la finanza a sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l' EURO STOXX Financial Services . Il comparto dei servizi finanziari in Italia ha aperto a quota 85.656,19, con ...

Altra seduta in rialzo per il settore viaggi e intrattenimento - +0 - 75% - . Juventus - +4 - 91% - : Scambi positivi per il settore viaggi e intrattenimento , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il comparto viaggi e intrattenimento ha ...

Altra seduta in ribasso per il settore commodities italiano - -2 - 93% - : Teleborsa, - Andamento depresso per il comparto materie prime dell'Italia. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Basic Resources. Il settore commodities italiano ...

Altra seduta in ribasso per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -2 - 76% - : Rosso per l' indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . L' indice italiano delle azioni siderurgiche ha chiuso la giornata a quota 37.573,08 con una ...

