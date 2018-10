Alluvione in Sardegna | tragedia ad Assemini | donna dispersa ritrovata senza vita

Alluvione in Sardegna - 400mm di pioggia in 24 ore : il Sud dell’isola è in ginocchio - un morto e un disperso [LIVE] : 1/29 Tocco Alessandro/LaPresse ...

Maltempo - Alluvione in Sardegna : greggi isolati e campi sott’acqua : Interi greggi di pecore sono isolati per l’esondazione dei fiumi e si teme per la loro sopravvivenza in Sardegna dove le intense piogge hanno allagato le campagne danneggiando le coltivazioni. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Sardegna con il blocco della viabilità che impedisce ad agricoltori e pastori di raggiungere le proprie aziende per accudire e alimentare gli ...

Sardegna : Alluvione su Assemini nella notte - c'e' un disperso. Almeno 40 cani sommersi sono a rischio : Nuovi forti temporali nella notte in Sardegna, colpito fortemente il cagliaritano. Continua a piovere! Vi avevamo informato ieri sera dell'arrivo di un nuovo enorme temporale dal Canale di Sardegna...

Maltempo - in arrivo forti piogge sul Nord-Ovest. Allerta rossa in Sardegna Previsioni Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Allagamenti nel sud della Sardegna. Alluvione a Maiorca - 9 morti - Allerta meteo per la Liguria da questa sera : CAGLIARI. Piogge, temporali e Allagamenti con lo spettro dell'Alluvione. E' il quadro della Sardegna meridionale nelle ultime ore. E dal pomeriggio di oggi l'Allerta meteo riguarda anche la Liguria. I ...

