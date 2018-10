Allerta per il virus misterioso che lascia i bambini paralizzati | già 5 casi | si cercano

Allerta Meteo - la Protezione Civile lancia un nuovo allarme per Venerdì 12 Ottobre : criticità “Arancione” nel Lazio e in Sicilia : Allerta Meteo – Ancora condizioni di spiccata instabilità, in particolare sulle nostre regioni occidentali. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la ...

Allerta rossa in Sardegna : regione in ginocchio - morta una donna - un disperso : Sardegna in ginocchio per i nubifragi che si sono abbattuti sull'isola, spazzato via il ponte sul Rio Santa Lucia lungo la statale 195 sulcitana,che collega a Cagliari a Capoterra. Non si registrano vittime anche perché la polizia ne aveva disposto la chiusura prima del crollo. A poca distanza Infatti un tratto di strada era già ceduto all'altezza del ponte della Scafa Tagliati, in due i collegamenti con il capoluogo sardo. La zona Sud della ...

Maltempo Sardegna - trovato il corpo della 45enne dispersa. L’allerta scende ad arancione. Settanta persone evacuate - preAllerta per la diga del Cixerri. Si cerca ancora un pastore : È stato trovato il corpo di Tamara Maccario, la donna di 45 anni scomparsa tra Assemini e Cortexandra, nel cagliaritano, tra le zone più colpite dal forte Maltempo che mercoledì ha investito la Sardegna con esondazioni e allagamenti. Il cadavere si trovava a circa duecento metri dal punto in cui l’auto della donna, una Renault Tepee, era stata investita dall’acqua. La donna era in macchina insieme al marito e alle tre ...

Allerta Meteo - la violenta tempesta Callum si abbatte su Irlanda e Scozia con venti devastanti : è un “Super-Ciclone” [MAPPE] : 1/12 ...

Maltempo : Sardegna - situazione di pre-Allerta per diga Cixerri : Il Maltempo che da ieri sta flagellando la Sardegna sud orientale ha interessato anche l'innalzamento dei bacini artificiali. Tra questi la diga di Genna is Abis, conosciuta anche come diga di Cixerri. Uno sbarramento nell'omonima località, nei territorio di Uta e Villaspeciosa, nel Cagliaritano. Realizzato per usi idropotabili, agricoli e industriali, l'invaso riceve l'apporto del fiume Cixerri. In queste ultime ore ...

Maltempo - in Sardegna allagamenti e evacuazioni. Dispersa una donna. Allerta in Liguria : Peggiora la situazione in Sardegna, in particolare nel Sud, dove è piovuto ininterrottamente tutta la notte, e proseguono i temporali cominciati due giorni fa. Una donna di 60 anni è Dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Era a bordo di un’auto, assieme al marito e tre figlie, rimasta bloccata n...

Maltempo - nel Cagliaritano una donna dispersa e 49 evacuati dalle case a Uta. PreAllerta per la diga del Cixerri : Una donna di 45 anni è dispersa ad Assemini, nel Cagliaritano, tra le zone più colpite dal forte Maltempo che mercoledì ha investito la Sardegna con esondazioni e allagamenti. Si trovava in macchina insieme al marito e alle tre figlie in località Sa Traia. L’uomo è sceso per verificare come andare avanti e l’auto è stata travolta e trascinata in un corso d’acqua. E’ stata ritrovata in una zona pianeggiante nella zona dei centri ...

