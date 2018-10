Allerta Meteo | la violenta tempesta Callum si abbatte su Irlanda e Scozia con venti

Liguria - prolungata l’Allerta meteo : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

Allerta Meteo in Liguria : nubifragi stazionari nel savonese - sale il Letimbro. Occhio a Genova a breve : Forti temporali in atto in Liguria, preoccupa il Letimbro, caduti fino a 300 mm nell'interno savonese. Vi abbiamo parlato poc'anzi dei forti nubifragi in atto nelle zone interne del savonese per...

Liguria - Allerta Meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione|Mappa : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel Ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

Liguria - Allerta Meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione| : Arenzano, chiuso un tratto dell’Aurelia. Traffico nel Ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte |

Allerta Meteo - la Protezione Civile aggiorna i bollettini : “il maltempo si sposta verso Lazio e Sicilia” : Il maltempo continuerà ad insistere sull’Italia. La vasta circoLazione depressionaria che sta interessando la penisola Iberica, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità in particolare sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi che nel pomeriggio si estenderanno anche al Lazio e domani interesseranno maggiormente la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Liguria - Allerta Meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione|Video : Mattinata e notte di temporali come previsto. Traffico nel Ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte|

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta sul Tirreno : allarme nubifragi - grandinate e tornado al Sud : Allerta Meteo – Dopo una notte da incubo in Sardegna a causa del vento e delle forti precipitazioni e il maltempo che ha colpito Piemonte e Liguria con piogge torrenziali e tornado, Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’allarme per il Mediterraneo e in particolare per il Mar Tirreno. Ecco la situazione delineata in Europa. Un blocco sull’Europa orientale è affiancato da una depressione atlantica. Inserite in un flusso da ...

Meteo oggi : maltempo - Allerta Meteo in diverse regioni : meteo oggi -Intensa fase di maltempo sui settori occidentali della penisola. È allerta meteo. meteo oggi - L'intensa perturbazione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo occidentale, è...

MALTEMPO LIGURIA : Allerta ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : sgomberati i mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:40:00 GMT)

Maltempo Liguria : Allerta rossa a Ponente/ Ultime notizie meteo : a Genova le scuole resteranno aperte : Liguria e Piemonte: allerta meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:39:00 GMT)

Allerta Meteo massima in Sardegna : enorme MCS in arrivo - saranno ore difficili : Impressionante fase di maltempo per la Sardegna, diramata l'Allerta meteo rossa. Grosso MCS a breve sull'isola. Il maltempo non accenna a placarsi sulla Sardegna dopo i gravi danni registrati oggi a...

Allerta Meteo Lombardia : il Comune di Milano attiva il monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro : In previsione del Maltempo nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano ha disposto, a partire dalla mezzanotte, l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago. Il dispositivo è finalizzato a graduare l’attivazione del piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le squadre della ...

Liguria - Allerta Meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione| : Confermato l’arrivo di un flusso atlantico, che dovrebbe portare precipitazioni forti e un netto peggioramento delle condizioni

MALTEMPO LIGURIA : Allerta ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : arancione nel resto della regione : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:46:00 GMT)