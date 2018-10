Allerta Meteo | la Protezione Civile aggiorna i bollettini | “il maltempo si sposta verso

Liguria - Allerta Meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione|Video : Mattinata e notte di temporali come previsto. Traffico nel Ponente genovese per la forte pioggia e i problemi di viabilità legati al crollo del ponte|

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta sul Tirreno : allarme nubifragi - grandinate e tornado al Sud : Allerta Meteo – Dopo una notte da incubo in Sardegna a causa del vento e delle forti precipitazioni e il maltempo che ha colpito Piemonte e Liguria con piogge torrenziali e tornado, Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’allarme per il Mediterraneo e in particolare per il Mar Tirreno. Ecco la situazione delineata in Europa. Un blocco sull’Europa orientale è affiancato da una depressione atlantica. Inserite in un flusso da ...

Meteo oggi : maltempo - Allerta Meteo in diverse regioni : meteo oggi -Intensa fase di maltempo sui settori occidentali della penisola. È allerta meteo. meteo oggi - L'intensa perturbazione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo occidentale, è...

MALTEMPO LIGURIA : Allerta ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : sgomberati i mezzi sotto il Ponte Morandi : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 00:40:00 GMT)

Maltempo Liguria : Allerta rossa a Ponente/ Ultime notizie meteo : a Genova le scuole resteranno aperte : Liguria e Piemonte: allerta meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:39:00 GMT)

Allerta Meteo massima in Sardegna : enorme MCS in arrivo - saranno ore difficili : Impressionante fase di maltempo per la Sardegna, diramata l'Allerta meteo rossa. Grosso MCS a breve sull'isola. Il maltempo non accenna a placarsi sulla Sardegna dopo i gravi danni registrati oggi a...

Allerta Meteo Lombardia : il Comune di Milano attiva il monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro : In previsione del Maltempo nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano ha disposto, a partire dalla mezzanotte, l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago. Il dispositivo è finalizzato a graduare l’attivazione del piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le squadre della ...

Liguria - Allerta Meteo rossa nel Ponente Arancione nel resto della regione| : Confermato l’arrivo di un flusso atlantico, che dovrebbe portare precipitazioni forti e un netto peggioramento delle condizioni

MALTEMPO LIGURIA : Allerta ROSSA A PONENTE/ Ultime notizie meteo : arancione nel resto della regione : LIGURIA e Piemonte: ALLERTA meteo per le prossime ore. Ultime notizie, in Sardegna temporali e nubifragi hanno creato non poche difficoltà nelle scorse ore(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:46:00 GMT)

Liguria - Allerta Meteo è rossa a Ponente Arancione nel resto della regione| : Confermato l’arrivo di un flusso atlantico, che dovrebbe portare precipitazioni forti e un netto peggioramento delle condizioni

In Sardegna l'Allerta Meteo è massima. Si teme per la notte di nubifragi : Allagamenti, strade interrotte, case evacuate, disagi per i voli e tutti i collegamenti: la Sardegna meridionale è stata spazzata da un'ondata di maltempo che ha fatto scattare l'allerta rossa, il livello più alto, fino alla giornata di domani. La forte perturbazione atlantica che ha già causato una decina di morti a Maiorca, nelle Baleari, sta raggiungendo il nord-ovest della penisola, in particolare la ...

In Sardegna l'Allerta Meteo è massimo. Si teme per la notte di nubifragi : Allagamenti, strade interrotte, case evacuate, disagi per i voli e tutti i collegamenti: la Sardegna meridionale è stata spazzata da un'ondata di maltempo che ha fatto scattare l'allerta rossa, il livello più alto, fino alla giornata di domani. La forte perturbazione atlantica che ha già causato una decina di morti a Maiorca, nelle Baleari, sta raggiungendo il nord-ovest della penisola, in particolare la ...

Allerta Meteo Genova : maltempo previsto su tutta la Liguria - : Il provvedimento di criticità è stato emanato dall'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente. Domani, giovedì 11 ottobre, numerose scuole saranno chiuse. meteo - PREVISIONI

Allerta Meteo Genova domani 11 ottobre : ma le scuole restano aperte! : Ufficiale la decisione del comune, scuole aperte a Genova domani. Allerta meteo arancione diramata.Una forte ondata di maltempo si sta avvicinando al nord-ovest mentre in questi minuti sta fortemente colpendo la Sardegna e ancora prima aveva devastato le isole Baleari. La perturbazione già entro stasera porterà piogge diffuse su Piemonte e Liguria, ma sarà domani il giorno di maggior instabilità sulle regioni nord-occidentali.--La Liguria sarà ...