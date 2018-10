Alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone in scena Lubitsch

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : Tita-Banti - Di SAlle-Dubbini e Mattia Camboni in lotta per la vittoria dopo tre giornate : Buonissima giornata per i colori azzurri ad Enoshima (Giappone), sede della prima tappa di Coppa del Mondo 2019 e futuro campo di regata olimpico in occasione di Tokyo 2020. Per la prima volta gli organizzatori non sono riusciti a portare a termine il programma a causa della mancanza di vento in alcuni campi di regata. Le due categorie RS:X hanno disputato due regate su tre, il Laser Standard una su due, il 49erFX (gara senza azzurre) una su ...