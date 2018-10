Alimentazione e nutrizione in un forum della Fondazione Barilla

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : in 51 Paesi malnutrizione “grave e allarmante” : L’Indice Globale della Fame (GHI) 2018 mostra che in 51 Paesi del mondo i livelli di fame e malnutrizione Mondiale sono molto preoccupanti. A livello globale la fame resta ancora un grave problema. Secondo il GHI 2018, dei 79 Paesi che presentano un livello di fame moderato, grave, allarmante ed estremamente allarmante, solo 29 raggiungeranno l’Obiettivo Fame Zero fissato dalle Nazioni Unite entro il 2030. Globalmente circa 124 milioni di ...

Immunonutrizione - come difendersi dalle patologie tramite una sana Alimentazione : Una nuova disciplina per sottolineare ancora una volta come sia importante prevenire le patologie a tavola