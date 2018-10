Alessio Cremonini | “Stefano non era caduto dalle scale | lo sapevamo Ma nove anni sono

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Una notizia come quella di questa mattina – l'accusa fatta dal carabiniere Francesco Tedesco ai due colleghi di aver pestato Stefano Cucchi – ha turbato in maniera positiva, il regista di "Sulla mia pelle", il film che racconta gli ultimi sette giorni di vita del geometra romano morto nelle prime ore del 22 ottobre del 2009, dopo essere stato prima accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, poi picchiato da uomini in divisa, trasferito da un ospedale all'altro della Capitale e – infine - tenuto nascosto alla sua famiglia in un'angusta stanza del Regina Coeli per un'intera settimana non permettendo loro di sapere in che condizioni fosse.Quando parla con l'HuffPost,ha la voce bassa ed è impossibile non percepire in lui quel mix di emozioni più facili da comprendere che da descrivere. "Che Stefano Cucchi fosse...